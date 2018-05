José Mourinho: "Chelsea verdiende de zege niet" Redactie

19 mei 2018

22u14

Premier League Manchester United verloor na een strafschopgoal van Eden Hazard de FA Cup-finale met het kleinste verschil van Chelsea en blijft zo dit seizoen met lege handen achter. "Chelsea verdiende deze zege niet", vond ManU-coach José Mourinho na afloop van het treffen met zijn ex-club.

"Ik denk dat wij deze wedstrijd hadden moeten winnen", aldus Mourinho. "Ik ben benieuwd naar wat er over deze match geschreven zal worden. Als ik mijn ploeg zoals Chelsea laat spelen, kan ik mij inbeelden wat de commentaren na de wedstrijd zouden zijn. Alle nederlagen doen pijn, maar ik verkies toch om te verliezen zoals vandaag. Ik weet dat we er alles aan gedaan hebben. Ik vertrek op vakantie met een tevreden gevoel over mijn spelersgroep."

Als belangrijke reden voor de nederlaag haalde de Portugees de afwezigheid van Romelu Lukaku aan. De Belgische topschutter aller tijden is nog niet helemaal hersteld van een enkelblessure en startte op de bank. 'Big Rom' mocht diep in de tweede helft nog invallen, maar kon het tij niet meer keren. "Het was lastig om zonder Lukaku te spelen tegen een team met negen verdedigers. Ik wist op voorhand dat het zonder hem moeilijk zou worden. Maar als een voetballer zegt dat hij niet klaar is voor een basisplaats, hoeveel speelminuten kan je hem dan geven? Hoe kan je hem overtuigen?"