José Mourinho bijzonder kortaf op persconferentie: "Waarom het niet loopt bij ManU? Door vele verschillende redenen" MDB

05 oktober 2018

17u31

Bron: The Telegraph 1 Premier League José Mourinho bevindt zich nog steeds in woelig water. Daar veranderde een scoreloos gelijkspel tegen Valencia in de Champions League niets aan. Vandaag was de geplaagde trainer van Manchester United dan ook kortaf op enkele kritische vragen van de aanwezige journalisten.

212 seconden, zes vragen en 262 woorden uitgesproken. De perschef van Manchester United dringt meestal aan op zo'n korte persconferentie. Normaal antwoordt Mourinho ook uitgebreid, maar dat was vandaag even anders. De aanwezige journalisten hadden ongetwijfeld op meer gehoopt voor het personderhoud dat José Mourinho gaf voor de wedstrijd van morgen tegen Newcastle United. De 55-jarige Portugees had er nochtans baat bij om zich te verdedigen. In de laatste 20 jaar gebeurde het slechts één keer dat Manchester United in vijf opeenvolgende wedstrijden geen enkele keer kon winnen. Mourinho zit met zijn ManU vandaag aan vier matchen zonder zege.

Ook in de vorige vier thuiswedstrijden konden Lukaku en co niet zegevieren. Voor vijf opeenvolgende thuiswedstrijden zonder zege van de Mancunians moeten we al 29 seizoenen terug gaan. Dat zo'n reeks niet goed genoeg is voor ManU, vroeg een journalist zich af. "Ja, dat accepteer ik", repliceerde Mourinho droogweg. Waarom het dan niet werkt bij ManU? "Door vele verschillende redenen", klonk het.

Met een uitgestreken gezicht gaf Mourinho hier en daar dan toch een uitgebreid antwoord. Bijvoorbeeld over het feit dat Manchester United nood had aan een zege op Old Trafford. "Ja, dat klopt. Slechts één thuisnederlaag op het hele seizoen, slechts één nederlaag in de laatste zeven wedstrijden, maar gaan thuisoverwinningen in de laatste drie wedstrijden. Dus ja, het is belangrijk voor ons om de wedstrijd van morgen te winnen."