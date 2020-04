Jan Vertonghen op lijstje bij Napoli KTH

08 april 2020

Eerst Inter, nu weer Napoli. In Zuid-Italië ontkennen ze vooralsnog dat Jan Vertonghen (straks 33) een realistisch target is als eventuele opvolger voor Kalidou Koulibaly (ex-RC Genk). In een markt die door de coronacrisis forse klappen dreigt te krijgen, wordt het niet de makkelijkste job om een dure verdediger van bijna 29 voor tientallen miljoenen te verkopen. Vorige zomer mikte Napoli op 100 miljoen. Gezien zijn salaris van 10 miljoen per jaar, kost hij een club dus over een vijfjarig contract minstens 50 miljoen. Forse investering. Ruben Koch (23, Freiburg) is in beeld als mogelijke vervanger van Koulibaly, ‘koopje’ Vertonghen staat volgens de Italiaans pers ook op de lijst. Het is niet de eerste keer dat ze aan mekaar worden gelinkt.

Napoli kent de situatie van Vertonghen, wiens contract bij Tottenham straks niet wordt verlengd. Inter heeft hem op zijn lijst van potentiële kandidaten als Diego Godin straks andere oorden opzoekt.