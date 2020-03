Jan Vertonghen na de gewapende inbraak: “De familie is in shock, maar oké” Kristof Terreur

16 maart 2020

11u15 138 Premier League Zijn eerste reactie op de gewapende inbraak is relativerend. “De familie is in shock, maar oké”, zei Jan Vertonghen aan Engelse journalisten die in zijn buurt kampeerden. “Het is wat het is.” Zijn gezin doorstond vorige dinsdag doodsangsten. T erwijl de Rode Duivel met Tottenham in Leipzig zat, braken vier dieven gewapend met machetes zijn huis in Londen binnen. Zijn vrouw Sophie en twee kinderen waren thuis en werden bedreigd.

Bij het laatste fluitsignaal van Leipzig-Tottenham bracht een staflid Jan Vertonghen op de hoogte van de overval. Beelden tonen hoe José Mourinho op hem inpraat, terwijl hij wezenloos voor zich uit staart. Troostende woorden van zijn trainer na een traumatische ervaring voor zijn gezin.

De vier mannen braken afgelopen dinsdag in bij de familie van Rode Duivel terwijl Vertonghen met zijn club weg was voor Champions Leagueverplichtingen met Tottenham tegen RB Leipzig.

Vertonghen’s vrouw Sophie De Vries en hun twee kinderen, dochtertje Leyla en hun zoontje, waren rond 20.00 uur in hun huis Noord-Londen toen een kwartet het pand binnendrong. Ze eisten waardevolle spullen en contant geld.

“De familie is in shock, maar oké”, zei Vertonghen tegen Engelse journalisten die aan zijn huis postvatten. Hij relativeerde het incident, zo noteerde The Sun: “Ik ben oké. Het was een grote shock voor de hele familie natuurlijk, maar het is wat het is. Ik ga je niet vertellen wat er gestolen is. We willen alles privé houden.”

Volgens bronnen bij de politie dreigden de mannen het gezin af met machetes, grote messen. De vrouw van Vertonghen liet de overvallers onder bedreiging begaan. Ze gingen uiteindelijk aan de haal met elektronische spullen.

Het gezin hield geen verwondingen over aan het incident, maar werd wel geholpen door een bijstandsteam.

Een woordvoerder van de Met Police zei: “De politie werd op 10 maart om 7.49 uur geroepen naar een adres in NW3 na melding van een inbraak. Er werd gemeld dat vier mannen met bivakmuts en gewapend met messen, de woning waren gedwongen. Niemand raakte gewond. Er zijn geen arrestaties verricht en het onderzoek wordt voortgezet.”

Een woordvoerder van Spurs bevestigt de inbraak: ‘We steunen Jan en zijn familie in deze vreselijk traumatische periode. We moedigen iedereen die informatie heeft aan om de politie te helpen bij hun onderzoek.”

😓 Mourinho was consoling Jan Vertonghen yesterday at full time. Not sure what was said & why but this is sad really... pic.twitter.com/662mThQNpK The Spurs Web ⚪️(@ thespursweb) link

Niet de eerste

Vertonghen is niet de eerste Premier League-voetballer die recent het doelwit was van gewapende overvallers. Eerder vielen dieven binnen in de villa van Crystal Palace-verdediger Mamadou Sakho.

Arsenal-duo Mesut Ozil en Sead Kolasinac werden in hartje Londen klem gereden door gewapende overvallers op een motorfiets, maar een heldhaftige Kolisinac slaagde erin de misdadigers af te schrikken. Ze werden ondertussen opgepakt.