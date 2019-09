Jan Vertonghen is weer basisspeler bij Tottenham: “Heel, heel blij” Kristof Terreur in Engeland

02 september 2019

13u48 0 Premier League Hij kon niet verstoppen dat hij een tijdje niet gespeeld had. Jan Vertonghen stond voor het eerst in bijna een maand nog eens aan de aftrap, maar in een bibberdefensie was dat niet dankbaar. “Ik ben heel heel blij dat ik terug mocht spelen”, zegt de Rode Duivel.

Er sprak gelatenheid uit de lichaamstaal bij die ene fase. Jan Vertonghen (32) keek naar Danny Rose. De linksachter staarde terug. Twee spelers op zoek naar een schuldige en een verklaring voor de gelijkmaker. Moet gezegd: de pass van Guendouzi was fantastisch, de ren en de balstreling van Pierre-Emerick Aubameyang evenzeer. Rose verloor de spits van Arsenal uit het oog, Vertonghen stond niet helemaal perfect opgesteld en liet zich verrassen door man en bal in zijn rug. Mee in de fout gaan, is nooit leuk. Zeker niet in een derby met die magnitude.

Roestig

Vertonghen heeft er al eens gestaan. Vorig seizoen was hij de pineut in het Emirates Stadium: penalty veroorzaakt, rode kaart. Dit keer was het minder erg, maar kon hij niet verbergen dat hij een tijdje niet gespeeld had. Er zat een beetje roest op. Aan de aansluitingstreffer van The Gunners (na een 0-2-voorsprong) gingen veel fouten vooraf, maar Lacazette verschalkte hem met een slimme baltoets in de zestien. Een ontgoochelde reactie volgde. Moet gezegd: Vertonghen werd achterin niet geholpen. Sánchez als rechtsback was een accident waiting to happen. Rose was evenmin even lucide. Ook Toby Alderweireld moest veel gaten vullen. Knotsgekke match, waar controle en verstand vaak zoek waren. Te veel hart, te weinig hoofd.

Dat Mauricio Pochettino in een topper terug zou grijpen naar zijn meest ervaren verdediger was enigszins te verwachten. Hij weerde Vertonghen de voorbije weken: eerste zette hij hem op de tribune, vervolgens om de bank. Binnen de club haalden ze fitheidsredenen aan. Vertonghen zelf had een andere uitleg: “De trainer haalde tactische redenen aan. Daar moet je jezelf als speler bij neerleggen. Ik heb de hele voorbereiding gespeeld. Ik was fit.”

Zijn verbanning naar de bank leidde tot de gekste geruchten .Een fanaccount van Club Brugge lanceerde zelfs een terugkeer naar België. Een vertrek was voor Spurs noch speler ooit aan de orde. Ondanks nog maar een jaar contract. Vertonghen: “Ik wil me gewoon om mijn voetbal concentreren. Als je niet speelt, realiseer je jezelf hoe belangrijk het wel is. Ik voetbal al zolang in deze ploeg. Ik hou van de club en wil hier zo veel mogelijk spelen. Ik voel me goed.”