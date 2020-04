Jan Vertonghen in uitstalraam: “Transfervrije spelers zoals ik zijn nog meer gegeerd door coronacrisis” MDRW

22 april 2020

21u42

Bron: Play Sports Kot 0 Premier League Het voetbal in Engeland ligt net zoals de rest van Europa op z’n gat. Dat geeft Jan Vertonghen - einde contract bij Tottenham - ruim de tijd om na te denken over zijn toekomst. In een videogesprek met Bart Raes en Geert De Vlieger voor Play Sports babbelde hij vrijuit over het leven in quarantaine, zijn carrièreplannen en de Rode Duivels.

Nederland besliste onlangs, net zoals ons land, om de competitie stop te zetten. Maar zo’n vaart zal het overzees niet lopen volgens Vertonghen. “De situatie is hier natuurlijk volledig anders. In Nederland staat er ook veel op het spel, maar de financiële belangen in de Premier League zijn echt nog van een andere orde. Ze zullen er alles aan doen om de competitie uit te spelen. In Engeland denkt men er zelfs over na om de spelers, coaches en scheidsrechters vijf weken in quarantaine te zetten. Een soort mini-WK dus. Dat zou voor een familieman als ik dramatisch zijn. Maar wij spelers hebben daarover weinig inspraak. Money talks.”

Met de lockdown is er heel veel onzekerheid gekomen op de transfermarkt en gek genoeg heeft dat alleen maar positief gewerkt op de interesse. Ik ben natuurlijk gratis en veel clubs hebben geen geld om transfers te doen. Jan Vertonghen

Het contract van Vertonghen loopt eind juni af bij de Spurs. De Rode Duivel kan naar eigen zeggen op genoeg belangstelling rekenen. “Sinds januari hebben zich een aantal clubs gemeld met serieuze voorstellen. Met de lockdown is er heel veel onzekerheid gekomen op de transfermarkt en gek genoeg heeft dat alleen maar positief gewerkt op de interesse. Ik ben natuurlijk gratis en veel clubs hebben geen geld om transfers te doen. Transfervrije spelers zoals ik zijn nog meer gegeerd door coronacrisis.”

De Rode Duivel brandt nog steeds van ambitie. “Ik wil echt nog een paar jaar doorgaan op topniveau. Komend seizoen zou ik natuurlijk graag Europees voetbal spelen. De Spaanse en Italiaanse competitie liggen voorlopig het meest voor de hand, maar ik hou alle opties open.” Vertonghen blaast overmorgen 34 kaarsjes uit. Wat dat betreft lijkt het nu of nooit voor deze generatie Rode Duivels. “Wij Belgen zijn altijd vrij bescheiden, maar als ik luister bij mijn Engelse collega’s dan ziet iedereen ons als één van de favorieten. Ook in onze groep leeft dat gevoel heel zwaar. We worden er ook niet jonger op dus het wordt hoog tijd om iets mooi neer te zetten. Ik zie komend EK niet als mijn laatste kans, maar misschien wel als de beste kans.”

De recordinternational onderhoudt ook in quarantaine zijn conditie. “We gaan er vanuit dat er dit seizoen nog gevoetbald zal worden. Alle spelers hebben een persoonlijk programma gekregen om in vorm te blijven. Dat gebeurt nog steeds virtueel. De club heeft ons een heleboel materiaal opgestuurd, waaronder een GPS-tracker. Ze kunnen ons dus perfect volgen en ik denk dat iedereen de trainingen serieus neemt. De oefeningen zijn natuurlijk vrij beperkt. Anderhalf uur sporten op een paar vierkante meter gaat ook snel vervelen. Als afwisseling kruip ik regelmatig op de koersfiets. Na mijn carrière zou ik graag deelnemen aan amateurwedstrijden. Gewoon uit liefde voor de sport, want ik bak er eigenlijk weinig van.”

