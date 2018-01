Jan Mulder: "Eigenlijk was het prachtig om een groot speler als Eden Hazard aandoenlijk te zien knoeien. Hij gaf alle amateurs in de wereld hoop" Jan Mulder

FC Chelsea-Leicester City, zaterdagmiddag. Leicester laat Chelsea alle hoeken van het veld zien. Het gaat allemaal veel te snel voor de jongens uit Londen. Hun hoofden staan omgekeerd op de romp. Vooral wanneer Mahrez de bal heeft brandt Chelsea. Mahrez, de magistrale regisseur. En zijn counterpart Hazard, de in principe betere spelmaker?

We geloven onze ogen niet: Eden struikelt over de bal. De volgende bal: hij struikelt. Even later geeft hij een volstrekt on-Eden-achtige pass, namelijk volledig verkeerd. En weer gaat er iets fout. Vervolgens (de spelers van Chelsea blijven hem natuurlijk aanspelen, Hazard is het middelpunt aller dingen van het team) dribbelt hij zich de verkeerde richting in: balverlies. Zelfs Bakayoko kijkt er vanop.

Dat Leicester na een kwartier niet met 4-0 voorstaat, is een wonder van toeval en pech. Rust. Op weg naar de kleedkamer struikelt Eden Hazard. Tien minuten in de tweede helft wordt hij vervangen. Het publiek mort zachtjes, maar begrijpt de wissel van de sterspeler. Coach Conte na afloop: ‘Eden is moe.’

Doodop waarschijnlijk, Chelsea speelt veel wedstrijden. Maar Leicester speelt ze ook en Mahrez en Vardy zijn niet moe. Die vliegen als speren over de mat en demonstreren fris en fonkelend spel in januari; tot een van hem een rode kaart krijgt en Conte eindelijk Willian en Pedro van de bank afstuurt.

Misschien had Hazard een off-day. Misschien trof hij gewoon een dag die je niet meer voor mogelijk had gehouden. Dat kan.

Een vriend, met wie ik de wedstrijd zag, zei: ‘Dat zal Messi niet gebeuren.’

Klopt. Messi, minder in vorm, heeft nog nooit een voetbalwedstrijd zo raar in elkaar gefiguurzaagd als Hazard zaterdag deed. Maar opeens zag ik een soort schoonheid. Eigenlijk was het prachtig om een groot speler als Eden Hazard aandoenlijk te zien knoeien. Hij gaf alle amateurs in de wereld hoop. Eden voetbalde zaterdag niet, hij gaf ons, de minder begaafden, troost.

