Jan is ‘De Man’ voor Tottenham: Vertonghen schenkt Mourinho belangrijke zege met kopbal in blessuretijd ODBS/NVE

15 december 2019

17u33 0 Wolverhampton Wanderers WOL WOL 1 einde 2 TOT TOT Tottenham Hotspur Premier League De vreugde was groot in het kamp van de Spurs. Jan Vertonghen had er in blessuretijd net 1-2 van gemaakt. Een kopbal perfect de hoek in op corner van Eriksen. Zijn achtste goal ooit in de Premier League, maar ongetwijfeld zijn belangrijkste. Opnieuw een bank vooruit in de klas van Mourinho. Dendoncker keek in het andere kamp sip voor zich uit. Dankzij de felbevochten zege vindt Tottenham stilaan weer aansluiting met de top vier. Het José-effect.

Vorige week kreeg Vertonghen nog de lachers op de hand. In de 5-0 tegen Burnley was het zijn passje op Son dat de wereldgoal van de Zuid-Koreaan inluidde. “Mijn assist gezien?” Lol op de sociale media. Vandaag geen lol, op Molineux. Vertonghen, in de favoriete elf van Mourinho steevast als linksachter uitgespeeld, kreeg sneltrein annex halve rugbyspeler Adama Traoré voor zich. Lang kon Vertonghen, terend op al zijn ervaring, het gevaar-Traoré tot een minimum beperken. Geregeld met hulp van zijn maatje Alderweireld die bijsprong. Maar de Spanjaard met Malinese roots kende een begenadigde dag. In minuut 67 haalde Traoré op geweldige wijze uit. Gazzaniga geklopt: 1-1, in wat onder andere door de zware regenval een steeds meeslepender duel werd.

Twee goeie ploegen tegen elkaar, met elk hun aanvallende wapens. Al na enkele minuten had Lucas immers op nog geweldigere wijze toegeslagen voor de Spurs. Een korte dribbel in de zestien, gevolgd door een harde knal in het dak van de goal vanuit scherpe hoek. De Braziliaanse Champions League-held van vorig seizoen op z’n best.

De bijwijlen straffe counterploeg in Tottenham -er nog wat meer ingeslepen door Mourinho- liet het daarna na verder uit te lopen. De verdienste van Wolverhampton ook. Met Dendoncker links in een driemansverdediging, dikwijls met Son op zich afstormend. Met Jota op links en Traoré op rechts was Wolverhampton geregeld gevaarlijk in de bezoekende zestien, maar Alderweireld en Sánchez keerden veel weg. Na enkele weken onder Mourinho hervindt Tottenham stilaan zijn defensieve organisatie. Zeker na de pauze staken de Wolves, gedragen door het fanatieke thuispubliek, nog een tandje bij. Wat uitmondde in de heerlijke knal van Traoré.

Ook daarna bleef het nog hard op en neer gaan en was een draw zeker geen onjuiste uitslag. Daar dacht Vertonghen anders over. In de tweede minuut van blessuretijd liep hij zich slim vrij op een corner van de laat ingevallen Eriksen. De bal verdween perfect tussen enkele verdedigers laag de hoek in. De vreugde was immens. Het etiket ‘Super Jan’, toen hij vorig seizoen ook als linksachter een geweldige Champions League-match speelde thuis tegen Dortmund, opnieuw op zich geplakt. Erg belangrijke punten voor Tottenham ook: na het verlies van Chelsea gisteren en de draw van Man United thuis tegen Everton, staan ze alweer vijfde. Op slechts drie puntjes van de ‘Blues’, nummer vier.

Je moet het Mourinho nageven: werkelijk elke speler loopt zich voor deze man de longen uit het lijf. In heel 2019 had Tottenham slechts één Premier League-match op verplaatsing gewonnen. Op Fulham dankzij een winner in letterlijk de slotseconde. Onder Mourinho meteen 6 op 9 op verplaatsing. Met dank aan Vertonghen, net als Alderweireld in zijn laatste contractjaar in Noord-Londen. Wees er maar zeker van dat Mourinho zijn Belgische duo straks niet kwijt wil.