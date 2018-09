Is het niet stilaan Messi, Ronaldo én ook Hazard? "Alleen als hij naar een échte topclub gaat, kunnen we daar over oordelen" Hans Op de Beeck

27 september 2018

13u12

Bron: Sky Sports 0 Premier League Pas op het veld in minuut 56 het veld, maar alweer beslissend. Bovendien met een goal die gewone stervelingen alleen in hun dromen maken. De fenomenale start van het seizoen doet Eden Hazard steeds dichter bij Messi en Ronaldo aanleunen. De lofzang over het Kanaal klinkt steeds luider. Met John Terry, legende van de 'Blues' en lang Edens ploegmaat, op kop. "Beste speler van de Premier League en de WERELD."

In de studio's van Sky Sports schuwde analist Jamie Carragher, gewezen verdediger van Liveprool, de superlatieven niet na de fantastische winner van Eden op Anfield. "Die 1-2 doet me denken aan goals die alleen absolute supersterren maken. Hazard heeft die kracht ook in zich. Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Gianfranco Zola, je kan zelfs verder teruggaan naar Diego Maradona en Pele. Je vraagt je af 'hoe stop je ze?', maar dat gaat simpelweg niet", laat Carragher de gewezen verdediger in hem naar boven komen. "Je pakt de bal niet van ze af, zo veel macht hebben ze in benen en billen. Bij die goal speelt hij de bal naar buiten en dan zie je meteen hoe hij die meteen terug wil, alsof hij de beste speler van de school is die op de speelplaats roept 'geef mij de bal'. Er was nog heel veel werk te doen om dan te scoren, maar het gebeurde gewoon. Voor mij is Hazard de beste speler van de Premier League. Niet omdat hij die goal gemaakt heeft, maar dat is al even mijn overtuiging. Ik vond hem op het WK ook de allerbeste - niet Modric maar Hazard moest daar de trofee van beste speler gekregen hebben. Hij is een wereldtopper. De laatste Engelse cupmatch die hij gespeeld heeft, was de finale van de FA Cup tegen Manchester United. Die match won hij haast eigenhandig. Hij lokte de penalty uit en zette die zelf om."

Ziet Carragher Hazard, die na dit seizoen zijn laatste contractjaar ingaat op Stamford Bridge, nog lang bij Chelsea blijven? "Dat wordt de komende maanden en zeker in januari ongetwijfeld een heet hangijzer. De vergelijking met Thibaut Courtois gaat daar zeker op en zie waar hij nu zit. Kijk, ik probeer Hazard zeker niet uit Chelsea te krijgen, maar wanneer Real Madrid of Barcelona concreet worden, is het een heel moeilijk verhaal omdat het de droom is van zo'n spelers om voor die clubs te spelen - zeker voor de buitenlanders. Liverpool heeft Xabi Alonso, Luis Suarez en Philippe Coutinho moeten laten gaan, Cristiano Ronaldo verliet zelfs Man United. Ik vrees dat Chelsea volgende zomer een probleem heeft."

Eden Eden Eden Hazard 🥁 pic.twitter.com/lnX49TLA1U -3ziiz(@ vi12o) link

🔵 Eden Hazard vs the top six:



Man Utd - 5 goals and 5 assists

Tottenham - 5 goals and 3 assists

Arsenal - 5 goals and 3 assists

Liverpool - 5 goals and 2 assists

Man City - 4 goals and 5 assists



Big Game Player? His simple the best in the league and best in world not afraid A A ✌️Morata29👨‍👩‍👧‍👧(@ MorataAm9) link

Voor Jody Morris, een gewezen speler van Chelsea die nu assistent is van 'Blues'-legende Frank Lampard bij Derby County, is Hazard de meest getalenteerde speler die Chelsea in zijn hele geschiedenis ooit gehad heeft. "Hij wint wedstrijden op z'n eentje. Alleszins al meer dan Zola (een andere legende en nu assistent van Sarri, nvdr). Zeker omdat hij bij Chelsea niet altijd in de meest geweldige teams speelde - maar toch pakt hij prijzen. En hij scoort de meest geweldige goals. Of hij de beste speler ooit is van Chelsea, durf ik niet te zeggen. Dan denk ik toch eerder aan Frank Lampard en John Terry."

Er gaan ook steeds meer stemmen op om Hazard stilaan definitief naast het magische duo Messi en Ronaldo te plaatsen. "Maar dan moet hij psychologisch zijn wedstrijden nog anders benaderen", vindt Danny Murphy, ex-speler van onder andere Liverpool en Tottenham en nu ook analist. "Ik hou ervan om naar Hazard te kijken: die dynamiek, die dribbels. Als je aan een verdediger van de Premier League vraagt 'tegen wie zou je absoluut niet willen spelen?', dan zou hij zeker in de top twee zitten. Maar om echt tot de categorie Messi/Ronaldo te behoren, moet zijn eindproduct nóg beter. Wat betreft assists zit hij goed, maar zijn goalratio is nu gemiddeld 1 op 3. Dat moet 1 op 2 worden - hij hééft die kwaliteiten. Ik weet natuurlijk dat hij geen echte spits is, maar hij heeft al bewezen het, net als Salah vorig seizoen, vanop de flank ook te kunnen. Maar heeft hij ook die honger om elke week top te zijn, om elke week te scoren? Vergelijk het met Frank Lampard, zijn statistieken voor Chelsea waren fenomenaal. Hij had dat elke week: goals, goals, goals. Ik ben er niet zeker van dat Hazard ook denkt in termen van goals, goals, goals. Zo zit hij niet in mekaar. Maar misschien komt dat nu wel meer, nu hij steeds meer ziet dat zijn goals wedstrijden beslissen. Sarri zegt dat hij er op het einde van het seizoen 40 moet hebben - een compliment."

Nog meer complimenten krijgt Hazard ook van Murphy. "Er zijn weinig voetballers die de kwaliteit hebben om zo voorbij tegenstanders te gaan. Agüero en Salah, misschien. Eén tegen één is hij niet af te stoppen. Ik ken niemand die dat kan. Je moet twee mannetjes op hem zetten, wat dan weer ruimte creëert voor anderen. Een plezier om naar te kijken." Om dan weer de mentaliteit van Hazard aan te kaarten. "Het vraagteken blijft zijn houding. Velen die hem beter kennen dan ik, zeggen dat hij erg chill is. Niet dat hij niet wil werken, maar soms lijkt het allemaal niet zo te moeten. Kan je iemand zijn karakter veranderen? Het is voor Hazard ongetwijfeld ook een kwaliteit dat hij zich niet al te druk maakt in de dingen. Als je hem op dat vlak wil wijzigen, gaat dat misschien ten koste van zijn voetbal. Dat wordt afwachten. Alleen als hij naar een échte topclub in Europa gaat, zullen we daar over kunnen oordelen. Want hij is niet alleen een van de allerbesten, zoniet de beste, in de Premier League, maar ook een van de allerbesten in Europa en de wereld."

Eden Hazard leaving Anfield last night... pic.twitter.com/vmjQsxcGBL EPL Bible(@ EPLBible) link