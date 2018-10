Is het einde van Jose Mourinho nabij? Man United ontkent ontslag in alle talen Redactie

06 oktober 2018

09u38

Bron: Mirror 0 José Mourinho is set to be sacked this weekend regardless of the Newcastle result. [Mirror] #MUFC pic.twitter.com/VrDNMqS17z Devils Latest(@ Devils_Latest) link Premier League Het spel zit op de wagen. Volgens de Engelse tabloid 'Mirror' zijn de dagen van Jose Mourinho als manager van Manchester United geteld - ongeacht het resultaat van de 'Mancunians' straks thuis tegen Newcastle. Nieuws dat bij de club wordt ontkend.

Nee, het gaat dit seizoen weer niet goed met Manchester United. In de vaderlandse competitie behaalde het team van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini slechts tien punten uit zeven wedstrijden, waardoor het pas teleurstellend tiende staat - al op negen punten van leider en stadsrivaal Manchester City. Na nederlagen tegen Brighton, Tottenham en West Ham kent de club de slechtste competitiestart in 29 jaar en bovendien werden de spelers na de kurkdroge 0-0 tegen Michy Batshuayi en Valencia in de Champions League deze week van het veld gefloten. En dus rolt volgens Mirror straks de kop van manager Jose Mourinho.

"Jose Mourinho heeft het vertrouwen verloren bij het bestuur van Manchester en wordt dit weekend aan de deur gezet", zo schrijft de tabloid. "Bronnen binnen de club vertelden aan onze krant dat de beslissing onomkeerbaar is, ongeacht het resultaat van de thuiswedstrijd tegen Newcastle United. Mourinho heeft de spelers, fans en staf op Old Trafford de laatste maanden vervreemd met zijn verdelende aanpak en zij die het voor het zeggen hebben bij de club, vooral vicevoorzitter Ed Woodward, hebben er genoeg van", klonk het ook nog.

Nieuws dat bij de club wordt ontkend. "Mourinho moet niet ineens vrezen voor zijn job. Er was gisteren een meeting in Londen tussen de club en de entourage van de manager en daaruit kwam naar voor dat Mourinho de tijd zal krijgen om de situatie te keren. De match tegen Newcastle kan de zaken natuurlijk veranderen, maar op dit moment is dat de situatie", aldus een bron.

In elk geval loopt de Portugees er deze dagen niet al te best gezind bij. Zo duurde zijn persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd tegen de 'Magpies' gisteren welgeteld 3 minuten en 32 seconden. Een geïrriteerde Mourinho weigerde één vraag te beantwoorden, op de meeste andere vragen volstond hij met "ja" en "nee". Toen een journalist vroeg waarom Manchester United het zo moeilijk heeft, antwoordde Mourinho kortaf: "Vanwege vele redenen." Hij gaf geen verdere toelichting. Om een idee te geven: Pep Guardiola, zijn collega bij Manchester City, deed over één vraag langer dan de hele persconferentie van de geplaagde Portugees.

'The Special One' staat sinds de zomer van 2016 aan het roer op Old Trafford. Wie hem uiteindelijk zal moeten opvolgen is nog niet duidelijk, al wordt Zinedine Zidane nadrukkelijk geciteerd. De Fransman stapte eind vorig seizoen op bij Real Madrid nadat hij de 'Koninklijke' naar drie opeenvolgende Champions League-zeges had geleid.