Is dit ook ‘sexmasochisme’? Marouane Fellaini trekt tegenstander aan de haren KTH/LPB

06 december 2018

09u20 0 Premier League Spijt van de knipbeurt? Het was zonder meer de opmerkelijkste actie van invaller Marouane Fellaini in de topper tegen Arsenal. In een duel met Mattéo Guendouzi snokte de Rode Duivel even geniepig aan diens krullen. Niet goed voor zijn imago. Zou de FA hem op basis van de videobeelden straffen?

Het ontsnapte aan de aandacht van ref Andre Marriner, die wel voor een fout floot, maar de kaarten op zak hield. De commentators op BT Sport lachten ermee. Op sociale media deden supporters dat minder. Daar werd het incident meteen uitvergroot - zo gaat dat met spelers met een reputatie, zoals onze landgenoot.

Toen de gekortwiekte Fellaini, een kwartier voor tijd ingevallen, Guendouzi moest laten lopen, trok die even geniepig aan diens lange lokken. ‘Violent conduct’, zoals dat in de reglementen van de FA staat, ‘gewelddadig gedrag’. Engelse media pakten als vanouds uit met ironische koppen: ‘Fellaini tries to get his hair back’, titelde de Daily Mail. Fans riepen de Engelse voetbalbond meteen op om actie te ondernemen. Die bekijkt de beelden vandaag. Wordt Fellaini drie speeldagen geschorst? Omdat de ref de fase al beoordeeld heeft, ontsnapt hij wellicht.

Wanneer je spijt hebt van je kappersbeurt... ✂👹 @Fellaini pic.twitter.com/o3lpPfllNo Play Sports(@ playsports) link

Er is immers wel een precedent met ... Fellaini. In 2016, tijdens Manchester United - Leicester, kon Robert Huth de handen niet thuis houden. Bij een stilstaande fase rukte die aan de krullen van Fellaini, waarop die furieus reageerde. Een dubbele elleboog richting aangezicht van de Duitser. Beiden werden drie speeldagen geschorst: de ene voor de actie, de andere voor de reactie. Het incident leidde ook tot een legendarisch interview met Louis van Gaal. Van Gaal: “Wanneer ik aan jouw haren trek, zal je ook zo reageren. Jij zou ook zo reageren. Zeker van. Dat staat zo niet in de boeken. Dat je iemand bij de haren pakt ... (Grijp naar haren interviewer) ... en zo achteruit trekt. Alleen in sexmasochisme (sadomasochisme, red) is dat toegestaan.”