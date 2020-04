Is dit het nieuwe normaal? Mourinho, die seizoen graag nog wil uitspelen, zet zich in voor de zieken YP

30 april 2020

12u02

Bron: Sky Sports 0 Premier League Als het aan Jose Mourinho ligt, wordt er dit seizoen nog gevoetbald in de Premier League. Dat zegt de Portugese oefenmeester (57) van Tottenham Hotspur in een onderhoud met Sky Sports. In afwachting van een eventuele hervatting, laat hij zijn goed hart zien.

Jose Mourinho die aankomt bij het Tottenham Hotspur Stadium met een mondmasker op en groenten in de handen; ’t is een beeld van het nieuwe normaal. Nu het voetbal overal op z’n gat ligt, steekt de Portugese coach van de Spurs zijn handen uit de mouwen om verse producten, die gekweekt worden op een bijveld van het oefencentrum, naar het stadion te brengen. Want dat opende recent zijn deuren voor diegene die hulp nodig hebben in deze barre coronatijden. Het roept gevoelens op bij The Special One. “Dit is vreemd en emotioneel”, zegt hij bij Sky Sports. “Je probeert je voor de geest te halen hoe het hier is wanneer je hier normaal komt. Voor de match, de match zelf en erna… En nu kom je hier en zie je een ongelofelijk uitgeruste hulppost. Dat is fantastisch.”

Ik mis het voetbal, maar ik verkies om te zeggen dat ik onze wereld mis, net zoals wij allemaal Jose Mourinho

’t Is zeven weken geleden sinds de laatste competitiewedstrijd en Mourinho heeft heimwee. “Ik mis het voetbal, maar ik verkies om te zeggen dat ik onze wereld mis, net zoals wij allemaal. Voetbal is slechts een deel van mijn wereld. Maar we moeten geduldig zijn, dit is een strijd die we allemaal moeten strijden”, aldus de Portugees, die graag het huidige seizoen nog wil afwerken. “Dat zou goed zijn voor iedereen van ons. Voor het voetbal, voor de Premier League… Voetbal achter gesloten deuren, bestaat eigenlijk niet. Dankzij al die camera’s kunnen miljoenen mensen over de hele wereld naar de wedstrijden kijken. Dus als we op een dag in een leeg stadion spelen, dan zal dat stadion eigenlijk niet leeg zijn. Helemaal niet zelfs.”

Deze week staan er nog gesprekken gepland, maar de Premier League zou in juni willen hervatten – zonder toeschouwers. Al hangt alles natuurlijk af van de maatregelen die de Britse regering treft.

Boost

Mocht er nog gevoetbald worden, krijgt Mourinho er mogelijk enkele troeven bij. Zo zijn Harry Kane, Moussa Sissoko en Steven Bergwijn hersteld van hun blessures – de ene blessure was al wat zwaarder dan de andere. Maar hoe snel zijn zij inzetbaar? “Ze hebben een hele periode langs de kant gestaan en net toen ze bijna opnieuw fit waren, werden de trainingen gestaakt. We moeten wachten op groen licht van de medische staf, alvorens ze weer mogen trainen met de groep. Pas daarna kunnen we zien of ze wedstrijdfit zijn”, aldus Mourinho, die toegaf in de fout te zijn gegaan toen hij een poos terug individueel trainde met middenvelder Tanguy Ndombele. “Er zijn een aantal terreinen beschikbaar gesteld voor de jongens op ons oefencentrum. Het is positief dat ze terug het gras kunnen ruiken.”

Ik ben gespecialiseerd in spiegeleieren, maar de andere zijn iets vaardiger in de keuken dan ik Jose Mourinho over zijn gezelschap tijdens de lockdown

Mourinho brengt de lockdown door samen met drie van zijn assistenten. “De tijd vliegt”, zegt hij, aangezien het kwartet bijna constant aan het werk is. En zo blijft er weinig tijd over om bijvoorbeeld te koken. “Ik ben gespecialiseerd in spiegeleieren, maar de andere zijn iets vaardiger in de keuken dan ik”, aldus Mourinho, die ook nog meegaf dat hij “voetbalmatchen ziet waar hij anders nooit naar zou kijken.”

Tot slot nog dit: het is vandaag dag op dag 15 jaar geleden dat hij zijn eerste Premier League won, na een 2-0-zege van Chelsea tegen Bolton in 2005. Maar daar ligt hij niet meer wakker van. “Ik denk liever aan een eventuele vierde Premier League titel. Ik heb er al drie, maar zou er graag nog een aan toevoegen”, besluit hij.

Lees ook.

De drie vingertjes van Mourinho door de tweeklapper van Milito: Portugees leidt Inter soeverein naar treble in finale van 2010

Jose has made the first of his weekly deliveries of fresh produce from the Kitchen Garden at our Training Centre to the food distribution hub at our stadium.



This will now be distributed by @HaringeyCouncil to those most in-need within our local community.#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/IU88sG3a06 Tottenham Hotspur (at 🏡)(@ SpursOfficial) link