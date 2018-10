Invaller De Bruyne viert met Man. City ook op erbarmelijke grasmat van Wembley in kraker tegen Tottenham MH

29 oktober 2018

22u53 0 Tottenham Hotspur TOT TOT 0 einde 1 MCI MCI Manchester City Premier League Manchester City blijft ook na tien speeldagen ongeslagen in de Premier League. Met De Bruyne als invaller vierden de Citizens in de kraker tegen Tottenham: 0-1. Mahrez tekende al vroeg voor de enige treffer van de match.

Erbarmelijk. Van het mythische gras van Wembley was vanavond geen sprake. Een NFL-wedstrijd gisteren kwam de staat van het veld alles behalve ten goede. Zelfs de markeringen en het NFL-logo rond de middencirkel waren nog zichtbaar. “Het is nu eenmaal zo”, reageerde Guardiola vooraf. De Spaanse oefenmeester liet Kevin De Bruyne starten vanop de bank. Vincent Kompany was hetzelfde lot beschoren.

Wembley liep overigens lang niet vol voor de komst van de regerend landskampioen – zo’n 55.000 tickets werden aan de man gebracht. Zij aanschouwden andermaal een dominant City, dat al na zes minuten beloond werd. Trippier verkeek zich op een verre pass, waarna Sterling -de winger speelde zijn 200ste PL-match- Mahrez de 0-1 op een dienblad voorschotelde. Iconisch, het doelpunt van de Algerijn. Mahrez maakte de voorbije jaren het mooie weer bij Leicester, de club waar het noodlot eergisteren toesloeg. Droomstart voor de bezoekers dus, die vervolgens rustig controleerden. Al had Kane wel een dot van een kans op de gelijkmaker. De goaltjesdief kwam echter niet uit met zijn passen.

Ook in het eerste halfuur na rust had City de zaakjes rustig onder controle. Silva, Sterling én Agüero lieten echter na de 0-2 op het bord te zetten. Guardiola vloekte eens langs de zijlijn – hij wist maar al te goed dat de voorsprong krap was. En ei zo na sleepte Tottenham alsnog een punt uit de brand. Doelpuntenmaker Mahrez verspeelde simpel de bal, waarna Lamela een huizenhoge kans over trapte. De pas ingevallen De Bruyne en zijn ploegmaats haalden opgelucht adem. Een slotoffensief(je) leverde uiteindelijk niets op. Kompany mocht bij de bezoekers in de slotfase opdraven. Aan de overzijde speelde Alderweireld de hele match, Dembélé werd een kwartier voor affluiten naar de kant gehaald door Pochettino.

City pakt zo 26 op 30 en voert opnieuw het klassement in de Premier League. Liverpool telt evenveel punten, maar heeft een minder doelsaldo.