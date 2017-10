Invaller Batshuayi heeft met twee goals stevig aandeel felbevochten zege van Chelsea tegen Watford 15u25 0 AFP Premier League Chelsea heeft nog eens kunnen winnen in de Premier League. De 'Blues' moesten op eigen veld flink aan de bak tegen stadsgenoot Watford en mogen uiteindelijk vooral Michy Batshuayi en Cesar Azpilicueta bedanken. De ingevallen Rode Duivel en de verdediger keerden een 1-2-achterstand immers om in een 4-2-zege.

Chelsea kon weer rekenen op Morata en de Spanjaard was na iets meer dan een minuut al gevaarlijk. Kabasele verdedigde goed, maar echt nodig was dat niet, want Morata werd ook afgevlagd voor buitenspel. Daarna trok Chelsea die lijn wel door.



De 'Blues' klommen na elf minuten ook op voorsprong. Chelsea kreeg een hoekschop die er eigenlijk geen was en in de nasleep daarvan knalde Pedro de bal via de baal fantastisch in doel. De assist was van Eden Hazard, dat was in de Premier League toch ook alweer geleden van 1 april (tegen Crystal Palace, red.).



Geen vuiltje aan de lucht dus in West-Londen, maar daar bracht Abdoulaye Doucoure op slag van rust verandering in. Met een stevige pegel na een verre inworp kon hij Courtois diep in de toegevoegde tijd verschalken: 1-1.

Chelsea was aangeslagen en na rust strafte Watford het slechte verdedigen van de thuisploeg gendadeloos af. Eerst miste Richarlison nog onbegrijpelijk, maar Pereyra deed dat niet. Na dramatisch positiespel van Luiz en Bakayoko maakte de Argentijn het even muisstil op Stamford Brigde: 1-2.



Conte moest iets doen en de Italiaan bracht Batshuayi en Willian in. En die wissels rendeerden twintig minuten voor tijd. Willian speelde de vrijstaande Pedro aan en de Spanjaard schilderde het leer op het hoofd van Batshuayi, die Gomes kon verschalken met een prima kopbal.



Voor 'Batsman' was het al zijn derde goal tegen Watford en in minuut 81 deed hij er daar nog bijna eentje bij. De spits draaide weg uit de dekking en knalde goed, maar de bal ging over. Watford leek zo toch een puntje te zullen pakken, maar daar besliste Azpilicueta nog anders over. De Spaanse verdediger knikte in minuut 87 de 3-2 tegen het net en in de toegevoegde tijd diepte Batshuayi nog uit tot 4-2.

