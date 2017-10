Twee keer 'Batsman'! Conte dankt spits die hij amper vertrouwt voor het veiligstellen van zijn job Kristof Terreur in Engeland

15u25 2 Action Images via Reuters Premier League Als hij start, frustreert hij. Als hij in mag vallen, scoort hij. Batsman trok deze middag nog eens zijn reddingscape aan: supersub, superheld. Met twee goals trok Michy Batshuayi een krasselend Chelsea - niet voor het eerst - over de streep tegen Watford. Druk weer van de ketel in Londen. Voor even toch. Conte dankte de spits die hij amper vertrouwt voor het veiligstellen van zijn job.

De voorbije 10 dagen was het bijzonder stil op Twitter. Chelsea's meest actieve gebruiker van het sociale netwerk zweeg. Zijn laatste wapenfeit: een tweet over de kwalificatie van de Rode Duivels op 10 oktober. Daarna het grote niets. Geen grappige posts meer, geen speelse interacties met de fans, geen plensbui van emoji's meer. Zou de kritiek en verwensingen na zijn mindere prestatie tegen Crystal Palace hem wakker hebben geschud. Bij een nieuwe kans in de basis verkwanselde hij het toen. Voor de derde keer dit seizoen maakte hij weinig indruk als basisspeler. Verkeerde keuzes, veel bal verlies en nauwelijks présence in de duels. Op het uur haalde Conte hem naar de kant. Batshuayi, boos op zichzelf, kwakte de tape die rond de polsen hing tegen de vlakte. Teleurstelling troef. Ontevredenheid met zichzelf in de eerste plaats. Een beetje ook met zijn trainer die hem enkel naar waarde schat als supersub en er deze zomer liever een andere aanvaller bij had gehad. Deze middag deed hij het opnieuw.

Chelsea zat diep in nesten. Watford vergat verdedigend gekrassel af te straffen. Het werd 1-1 voor rust, 1-2 net na rust. Bijna stond de 1-3 op het bord. De 1-4 ook. Het crisisspook stond klaar in de spelerstunnel. Na drie matchen zonder winst op rij was de druk op Antonio Conte bijzonder hoog - op Stamford Bridge is er voor een trainer geen grote foutenmarge. Op het uur kon de coach niet anders. Hij riep Batshuayi naar zijn bank. Zoals vorig seizoen op Watford moest Batsman redding brengen.

Batsman brace. Super sub, super hero. He¿s allowed to tweet again. ¿¿ #cfc Kristof Terreur ¿¿(@ HLNinEngeland) link

In hoogste nood is Batshuayi op zijn sterkst. Cape aan en vliegen maar. Met een knappe kopstoot - hoog geklommen - zette hij de ommekeer in: zijn eerste in de Premier League dit seizoen. Het was de gelijkmaker die Chelsea hoop gaf. De 3-2 van Azpilicueta zorgde voor extatische taferelen in minuut 87.



Stagediver Antonio Conte waande zich op een podium. Met de armen gespreid dook hij het publiek in. Recht in de armen van een zwarte man met pet. Andere fans volgden snel. 't Zijn van die momenten die je enkel meemaakt met een zwart-wit trainer als Conte: trieste treurwilg bij verlies, zot van vreugde bij winst. De Italiaan dankte Batshuayi, braveheart Azpilicueta, zijn team en de Goden. 't Crisisspook weer even in de kast.



Batshuayi zette met zijn tweede van de middag, diep in blessuretijd, de kroon op een fantastische invalbeurt. De twijfels bij Batsman horen weer voor even tot het verleden. Supersub, superheld. Hij mag weer tweeten.



Thibaut Courtois was in zijn 100ste Premier Leaguematch kansloos bij de goals van Doucouré en Pereyra. Eden Hazard gaf de assist voor het pareltje van Pedro (1-0) en dribbelde zich een lieve lust, zonder echt efficiënt te zijn. Kabasele stond bij Watford achterin lang zijn man, maar Batshuayi was de ster van de middag. Zonde voor Watford, dat een uur knap voetbalde en misschien wel beter had verdiend. Batsman, voor de derde keer in drie confrontaties, hun boeman.

