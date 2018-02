Inspirerend. Hoe Rode Duivel Thibaut Courtois (25) de droom van een jonge fan uit Trinidad in vervulling deed gaan "Voor mijn zoon is hij de beste mens ter wereld" Kristof Terreur in Engeland

06 februari 2018

07u45

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League Een trend is gezet. Paul Pogba, Jack Wilshere, David Luiz, Mo Salah of zoals Eden Hazard 14 dagen geleden tegen Brighton. Steeds meer profvoetballers gaan in op verzoeken van jonge fans in de tribune. Kleine gebaren, grote gevolgen, zoals op 14 oktober 2017 op Selhurst Park. Tranen van geluk, kippenvel en mama's ‘little boy’ in de wolken. De meest vrijgevige van allemaal, Thibaut Courtois (25), overhandigde die dag zijn matchshirt aan Michael Peter Hadad, jongen van tien overgevlogen uit Trinidad om zijn held voor het eerst live aan het werk te zien. Sindsdien beleeft die zijn droom.

Met dromerige ogen stapte Michael Peter Hadad op 13 oktober 2017 in Trinidad & Tobago met zijn ouders en zijn grote broer op het vliegtuig naar Londen. De dag voor hun vertrek stak hij alle mogelijke Chelsea replicaspullen en merchandising die hij van idool Thibaut Courtois had in zijn sporttas, samen met een alcoholstift. In zijn kinderlijke onschuld ging hij ervan uit dat hij zijn grote held zou kunnen ontmoeten en dat die vervolgens alles zou signeren. Zijn ouders lachten ermee en lieten hem in de waan.

“We wilden hem niet van zijn wolkje halen”, vertelt moeder Kathryn. “We dachten dat hij het te groot zag. En dat zijn droom een beetje onrealistisch was. Maar tegen een kind zeg je dat niet. Die laat je in zijn illusie.” Courtois eens aan het werk zien was het enige wat het knaapje, zelf doelman bij de Queens Park Rangers Academy in zijn land, voor zijn tiende verjaardag in februari had gevraagd. Moeder Kathryn: “We waren al een keertje in Londen geweest, in de zomer van 2015. Na een stadiontournée op Stamford Bridge hebben we daar zijn eerste Courtoispakje gekocht. Een dat hij steevast elke training droeg – mensen vroegen zich zelfs af of hij geen andere kleren had."

"Hij is al fan van Thibaut sinds zijn zesde. Voor zijn reddingen, zijn mindset, maar ook met de band die hij met de supporters heeft. Hij behandelt ze met respect en hij had ook gezien dat hij regelmatig truitjes en handschoenen uitdeelde. Voor zijn verjaardag wou hij dus een trip naar Londen om Courtois te zien. Ik boekte de vliegtickets in maart en dan was het bang afwachten tot de bekendmaking van de kalender voor 2017-2018 of er in de week dat we er zouden zijn wel degelijk een match stond gepland.”

Wij hadden eerlijk gezegd niet verwacht dat hij zo open zou zijn. Zo vrijgevig ook. Vele sterren realiseren zich niet welke impact ze hebben op kinderen. Een kleine geste, eens wuiven, eens knikken, betekent de wereld voor hen. Thibaut ging veel verder. Hij is een wonderlijk mens met een groot hart. Zo verfrissend in een wereld die gedomineerd wordt door negativiteit Kathryn Hadad, mama van Michael Peter

Na een nachtvlucht van tien uur landden ze zaterdagmorgen in Londen. Moeder Kathryn: “Net voor we thuis vertrokken waren, had Michael de pagina van zijn Chelseakalender omgedraaid. En raad eens twee keer wie erop stond? Boem! Thibaut! Dat was een teken. Ik zei hem: er gaat iets magisch gebeuren. Tijdens de rit naar de luchthaven merkten we op dat het vrijdag de dertiende was. Mijn oudste zoon zei: ‘Wel, ik ben 13 jaar’. En Michael Peter daarop: ‘Courtois draagt rugnummer 13 en ik ook.’ Om half elf ’s morgens waren we in het hotel. Allemaal erg opgewonden om de enveloppe met tickets te openen die ik online had besteld. En wat bleek? We zaten op rij 13. No way! Dat was nogmaals een signaal van God. We hadden amper geslapen, maar dat deerde ons niet. We aten wat, kleedden ons in alle haast om en vervolgens bracht een taxi ons naar Selhurst Park, voor de match op Crystal Palace. De rest van het verhaal zal je bekend in de oren klinken.”

Happy to give something back to a big fan who travelled so far to see both me and the team play. Thanks for the support! Een foto die is geplaatst door null (@thibautcourtois) op 14 okt 2017 om 22:18 CEST

Hun aanwezigheid in het stadion zou niet onopgemerkt voorbijgaan. Niet het minst door hun opvallende banner met daarop foto’s van een duikende Michael-Peter en Courtois in een identieke pose – thibauting – en het opschrift: ‘We vlogen 7110 kilometer om Courtois te zien’. “Dat spandoek was mijn idee”, zegt moeder Kathryn. “En om eerlijk te zijn, die heeft ons niks gekost. Ik heb een goeie vriend in de printing business. De foto van Michael-Peter werd genomen in december 2015. Een Kerstcadeau voor mijn man. In 2016 was Michael-Peter op het internet aan het zoeken naar de beste reddingen van Courtois. Hij stootte op die foto, haast identiek als de manier waarop hij naar de bal dook."

"Ik zette ze boven mekaar en postte de foto in mei van vorig jaar op Instagram en Twitter – ik heb speciaal een account geopend – om ze zo bij Thibaut te krijgen, maar hij merkte ze niet op. Kan gebeuren. Daarop heb ik beslist om er alles aan te doen om hem dicht bij Courtois te brengen. Ik kreeg plots het idee om met een groot bord zijn aandacht te trekken. We hebben er lang over nagedacht wat we precies zouden doen. Na feedback van vrienden en familie besloten we voor het aantal airmiles te gaan…”

En of dat werkte. Na de opwarming, op weg richting kleedkamer, merkte de doelman het spandoek op. En een vereerde Courtois stapte spontaan op zijn fans af. Moeder Kathryn: “We waren verrast. Opgewonden. Aan de grond genageld. Eerlijk, ik was sprakeloos en ik had de tranen in de ogen. Nooit had ik verwacht dat dit zou gebeuren. Een moment om in te kaderen. Hij was zo galant, zo vriendelijk en zo lief. We waren vereerd dat hij de inspanning deed om langs te komen en te poseren voor een foto met Michael Peter. Maar hij vertelde er meteen bij dat hij na de wedstrijd terug zou komen om zijn wedstrijdshirt aan mijn zoon te geven. Ongelooflijk. Omdat Chelsea die match uiteindelijk verloor, was mijn zoon ongerust dat hij niet meer terug zou komen, maar daar stond hij toch. Dat maakte het voor ons nog specialer.”

“Het kon ook op geen beter moment komen. Wij hadden een zwaar jaar achter de rug. Michael Peter veranderde van school en dat was niet echt naar zijn zin. Hij was ongelukkig. En we verloren ook twee dierbaren in onze familie. Iets was hem erg aangreep. De geste van Courtois fleurde hem op. Nog altijd. Het is het hoogtepunt uit zijn jonge leven. Hij haalt regelmatig herinneringen op. Hij kan nog altijd niet geloven dat het plaats heeft gevonden. Die avond, toen we terugkeerden van de wedstrijd, koesterde hij het shirt. Hij knuffelde en kuste het en hing het aan de tv in onze hotelkamer. Hij was zo in de wolken. Ook omdat Chelsea en Courtois een video van de ontmoeting hadden gepost op Instagram."

"Ik zie hem daar nog liggen op zijn bed, knipperend met zijn ogen om toch zeker te zijn dat dit geen droom was. Op dat moment vertelde hij mij: ‘Mama, ken je dat, wanneer je dat gevoel krijgt dat Courtois echt een goeie persoon is?’ Om dat van een tienjarige te horen. Het pakte mij. Hij denkt dat Thibaut de beste persoon in de wereld is en zegt vaak dat hij van hem houdt. Hij heeft het shirt nog nooit gedragen, maar ook nu kust en knuffelt hij het regelmatig.”

Bedankkaart

De ‘day after’ besloten ze iets terug te doen voor de vrijgevige Courtois. Kathryn: “Michael Peter stond erop dat hij hem een bedankkaartje zou sturen. Ik suggereerde een fotokaart, maar hij wilde er zelf een knutselen. Hij opende ‘Google Maps’ op zijn iPad om een papierwinkel in de buurt van het hotel te vinden. Daar kocht hij stiften en karton. Met een app op mijn telefoon compileerde ik wat foto’s uit de loop der jaren. Die hebben we ook laten afdrukken en inkaderen. Die avond maakte Michael Peter op zijn eentje zijn kaart en niemand mocht zien wat hij binnenin had geschreven. Toen hij sliep, heb ik stiekem een foto genomen. Het was onze bedoeling om het persoonlijk aan Thibaut te geven, want we hadden ook tickets voor de Champions Leaguematch tegen AS Roma. We probeerden hem te roepen. We zwaaiden met onze banner, maar we zaten te ver af. Hij zag ons niet. We spraken dan maar met een lieve Chelseamedewerkster. Zij beloofde ons dat ze onze cadeaus naar het trainingscomplex zou laten sturen, met Thibaut als afzender.”

Groot hart

Daar kwamen ze ook aan. Een dankbare Courtois postte meteen een afbeelding op zijn Instagram. Moeder Kathryn: “Wij hadden eerlijk gezegd niet verwacht dat hij zo open zou zijn. Zo vrijgevig ook. Vele sterren realiseren zich niet welke impact ze op kinderen hebben. Een kleine geste, eens wuiven, eens knikken, betekent de wereld voor hen. Thibaut ging verscheidene stappen verder. Hij groette mijn zoon, maakte tijd voor een foto, gaf zijn shirt, postte video’s op Instagram en Twitter, bedankte ons op zijn Instagram stories. Die man heeft een groot hart. Een wonderlijk mens en zijn geste was verfrissend in een wereld die gedomineerd wordt door negativiteit. Hij inspireert kinderen en ouders zoals zijn idolen dat destijds met hem deden. Ik ben zijn grootste fan sinds dat moment – zelfs als ik dit verhaal vertel komen de tranen op. Voor onze familie kan hij nooit nog iets fout doen. Hij heeft de droom van mijn kind waargemaakt.”

De love story eindigde daar niet. Ook op Twitter blijft Courtois zijn fans uit Trinidad appreciëren. “We zonden hem kerstgroeten en hij likete de foto. De Kerstdag van mijn zoon was gemaakt. Op Hazard verjaardag posten we een foto van mijn zoon met zijn beste vriend Tom, die een grote fan is van Eden Hazard. Opnieuw kwam er een like. Michael-Peter heeft nu het gevoel dat Thibaut hem kent. Dat ze een band hebben. Dat maakt mij ook gelukkig. Mijn zoon praat meerdere keren over hem. Hij bedenkt liedjes en zingt ze voor het slapengaan. Hij bidt elke avond voor hem in de hoop dat hij op een dag naar het oefencomplex in Cobham mag gaan om Thibaut te zien trainen en met hem de trainen.”

Droomfabriek Courtois

Ook die wens zou zomaar uit kunnen komen. Droomfabriek Thibaut Courtois zou die met plezier vervullen. Hij heeft een zwak voor kinderen. Zelfs in zijn tijd bij Genk deelde hij in zijn straat zijn handschoenen uit aan wie er om vroeg. Dat is zeven jaar later niet veranderd. Hij blijft vrijgevig. De voorbije weken ging hij nog een aantal keer in op verzoeken. "Ik had het spandoek gezien, maar kende het verhaal ook niet", zegt Courtois. "Mooi om te lezen. Ik probeer kinderen die iets vragen zoveel mogelijk op hun wenken te bedienen. Dat gaat niet altijd, natuurlijk. Ja, ik was destijds als kleine kerel ook ballenjongen bij Genk en ook bij een match van de nationale ploeg en ik herinner me dat ik zelf bij spelers ging vragen om een shirt, handschoenen of om het even wat."

"Voor die kinderen is dat geweldig. Een droom die uitkomt. Ze zullen er heel blij mee zijn. Als je kinderen gelukkig kunt maken, is dat heel fijn. Ik kan me perfect inleven in hun situatie. Ik denk dat sommige jongens het ook meer kunnen doen. Wat meer appreciatie tonen. Ik heb thuis in mijn kast misschien nog 10 à 15 truitjes liggen van vorig jaar seizoen. Dit jaar veel minder, omdat ik meer uitdeel. Ik geef ze liever aan kindjes die nog vol dromen zitten en die ik kan inspireren, dan aan mensen die het willen verkopen of er een vragen in naam van iemand anders. Voor veiligen voor het goede doel mogen ze het mij altijd contacteren. Liefst doe ik het rechtstreeks. Op oudjaarsavond ben ik speciaal naar het UZ in Leuven gegaan om mijn shirt te overhandigen aan Jorgo, een achtjarige jongen die tegen leukemie vecht. Als je ziet hoeveel plezier die daaruit haalde... (slikt) Dat zijn de mooiste momenten. Daar doe je het voor."

One of the best things about football is to bring a big smile on a young fan’s face after giving away your shirt ☺️👌🏻! #cfc 💙 pic.twitter.com/w5MBgyzKo5 Thibaut Courtois(@ thibautcourtois) link

De charmes van Eden Hazard

Aan de globale populariteit van Eden Hazard kan geen enkele Rode Duivel tippen. Met voorsprong het bekendste exportproduct van België, in alle uithoeken van de wereld. Kleine jongen, maar grootste Belg op alle sociale media. Niemand die in de buurt komt van zijn volgercijfers - boven 20 miljoen in totaal. Acht dagen geleden bezorgde hij een jongetje op de tribunes in Brigton de dag van zijn leven toen hij zijn shirtje overhandigde na de wedstrijd. De eerste keer dat hij dit voor de ogen van de camera doet.

Gouden voeten ✅

Gouden hart ✅@hazardeden10 pic.twitter.com/FoJmyJuio3 Play Sports(@ playsports) link

In 's Gravenbrakel, zijn geboortedorp, kennen ze het groot hart van Eden Hazard al jaren. Hij loopt er zelf niet mee te koop, maar jaarlijks financieert hij de Sinterklaascadeaus en -feest voor de jeugd van zijn eerste club, CS Braine. "Kinderen mogen mij alles vragen", vertelde Hazard daar eerder over in Het Laatste Nieuws. "Als ze staan aan te schuiven, ook bij de Rode Duivel, probeer ik er geen enkele over te slagen - maar soms gaat het niet anders. Zoals Zinédine Zidane mijn voorbeeld was, hoop ik dat ik ook kinderen in België en de rest van de wereld kan inspireren. Zo heb ik als kleine jongen ook het meeste geleerd. Ik bekeek videocassettes van Zidane en van andere spelers om zaken op te steken."

Handtekeningen

"Een handtekeningenjager ben ik zelf nooit geweest, maar ik herinner me wel dat we op Euro 2000 naar een training van de Franse nationale ploeg gingen kijken - die trainden bij ons in de buurt. (met pretoogjes) Ik in zo'n lelijk replicashirt van Frankrijk, geen origineel, maar het was er wel één van Zidane, hé. Dat was het enige wat telde. Of ik toen een handtekening van hem heb gekregen weet ik niet meer, maar in de omgang met de fans blijf ik wie ik ben. En soms ben ik nu eenmaal een kleine komiek."

Een aantal jaar geleden zagen we op Tottenham hoe Hazard een shirt handtekende voor Luca, een jonge fan uit Australië. Moeder Brooke: "Luca is zo trots op zijn shirt met de signatuur van Hazard. Hij was al gek van hem, maar nu voelt hij zich verbonden met hem. Luca voetbalt zelf ook. Hij is klein en snel, net als Eden. In wedstrijdjes negeert de tegenstander die kleine, schriele jongen vaak. Maar dan tackelt hij, recupereert hij een bal en scoort hij. Zoals Hazard. Het Hazardshirt is zijn favoriete outfit. 't Is ondertussen helemaal afgewassen en afgedragen en de handtekening is niet meer goed zichtbaar, maar hij wil het blijven dragen. Eden is zijn inspiratie."