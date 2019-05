Ingetogen afscheid voor Hazard, maar vanuit wagen volgt dan toch hint over toekomst Laatste thuismatch in Premier League voor Rode Duivel: 2 assists en CL-kwalificatie Kristof Terreur

06 mei 2019

11u53

Bron: @HLNinEngeland 0 Buitenlands voetbal Een ereronde met een ondeugend balletje door de benen van een ploegmaat, de energieke Samy als vedette en vrouw Natacha in de schaduw achter hem aan. Na zijn - zo goed als zeker - laatste thuismatch in de Premier League gaf Eden Hazard (28) weinig prijs. Ingetogen afscheid van de Bridge, deel I. Zolang Chelsea en Real de kloof van 30 miljoen euro tussen vraag en aanbod niet hebben overbrugd, toont hij amper emoties. Tenzij dan achter het stuur.

Een video die ze in Madrid graag zullen zien. En die ondertussen viraal gaat. Het lot van een wereldster. Het slimme werk van enkele fans met een smartphone in de hand. Aan de verkeerslichten ontlokten ze een reactie van Hazard, achter het stuur: “Blijf bij Chelsea, bro. Blijf bij Chelsea.” Zijn antwoord kreeg meteen een interpretatie. Hazard draaide het hoofd, lachte hard en scheurde weg. Geen geheim. Het is al langer geweten dat hij weg wil. Zijn wensbestemming: Real Madrid.

De laatste keer op Stamford Bridge in de Premier League was wat het was. Geen protserige vervanging in minuut 26 zoals bij John Terry destijds - diens rugnummer. Niet zijn stijl. Evenmin een aftocht op de schouders zoals bij Didier Drogba na een halfuur. Geen tranen zoals bij Cesc Fabregas, die in januari een spierkramp fakete en zo alsnog zijn transfer naar Monaco forceerde. Zelfs geen ploegmaats die hem de lucht in zwierden zoals bij Gary Cahill. ‘t Kwam de voorbije dagen geen enkele keer in hem op.

100 vs 130 miljoen

Eden Hazard deed het op zijn manier. Zonder iets weg te geven. In zijn hoofd is hij klaar met Chelsea. Ook met Stamford Bridge. En toch bouwt hij nog enige zekerheid in: zolang Chelsea en Real Madrid de kloof van 30 miljoen euro tussen vraag en aanbod niet hebben overbrugd, heeft het weinig zin te dromen. 100 miljoen het maximumbedrag dat Real wil spenderen, 130 miljoen het bedrag dat Chelsea-bazin Marina Granovskaia in gedachten heeft. In plaats van het nu al te forceren, houdt Hazard liever de deur open voor een compromis. Gentleman tot het eind.

Vandaar dat hij de emoties voor zich hield. Zelfs geen hints. Hij applaudisseerde voor de fans die zijn naam scandeerden, hij moedigde Samy (3), zijn jongste, aan om hetzelfde te doen. Het energieke baasje was de kindster van de appreciatietour langs de tribunes. Speels als papa. Zonen Yannis (8) en Leo (6) en vrouw Natacha netjes op de achtergrond, waar ze liefst vertoeven - mama zorgde voor de plaatjes op de gsm. Papa trapte ondertussen heimelijk een balletje door de benen van Mateo Kovacic - cheeky, zo tijdens de ereronde. Nadat hij alle hoeken van het stadion had gezien, hij zich op de grond had gezet, David Luiz op hem was gedoken en hij nog wat balletjes getrapt had met de zonen, zette hij zich aan zijn laatste adieu. Hij joeg een bal in de bovenste ring, wees naar het clubembleem en verdween met kroost in de catacomben. Wie er op de Bridge niet bij was, krijgt donderdag in de Europa League nog een kans. Zijn finale adieu aan Stamford Bridge. Afscheid in twee afleveringen.

Dat Hazard alle voorbereidingen heeft getroffen voor een vertrek (naar Madrid), is een publiek geheim in Cobham. Hoezeer hij ook van zijn woonplaats, in de groene Zuidrand van Londen, houdt, hoezeer zijn hart ook klopt voor Chelsea, hoezeer zijn bloed in de loop der jaren blauw is gekleurd: Real Madrid weerstaan kan hij moeilijk. Het is nog meer dan vorige zomer, nu of nooit. Zinédine Zidane calling. Real heeft al enkele keren geboden, maar voorlopig ligt nog een dame, gesteund door eigenaar Roman Abramovich, dwars. De Koninklijke wil snel gaan, Chelsea koopt tijd en probeert de laatste druppel uit de uier te melken.

Posterboy Eden

Zie ook de grootse promoacties voor de nieuwe shirts met onze landgenoot als frontman. Op Stamford Bridge kon je zondag niet naast Eden Hazard kijken. Zijn posterboy, tot de overeenkomst met Real is getekend. Foto’s op de kleinere banners en grote afbeelding op de containers waar shirts worden verkocht. Een metershoge foto van Hazard op de dubbele glazenwand van de clubshop. De shirtjes met het nummer 10 en zijn naam op de eerste rij. Alsof ze hem, tegen beter weten in, alsnog een laatste boodschap wilden sturen. Stay by our side, it’s sexy.

Betrokken bij 31 goals

Ook de fans deden hun best tegen Watford, een match waarin Chelsea pas na rust de juiste versnelling vond. Na zijn tweede assist - hij is de beste aangever in de Premier League met 15 stuks - ging de volumeknop nog twee streepjes hoger. Hij draagt het team, hij neemt ze bij het handje en als hij op de knop drukt, kan hij zomaar de match beslissen. Meer dan ooit. Het is geen toeval dat hij nog maar als vierde Chelsea-speler de kaap van betrokkenheid in meer dan 30 goals in één seizoen rondt: 16 assists, 15 goals. Na Jimmy-Floyd Hasselbaink, Didier Drogba en Frank Lampard. Mooi rijtje. “Voor mij is het beste seizoen wanneer we eerste staan in de tabel”, zei een eerlijke Hazard. “Ik lig niet wakker van statistieken - dat weet je nu al zeven jaar. Ik vind dat ik zelf, net als het team, niet constant genoeg was.” Valt heus wel mee. Door het puntenverlies van Arsenal loodste hij Chelsea zelfs naar een zeker Champions League-ticket - hij heeft de club meer dan die 30 miljoen doen verdienen.

Toen hij het stadion na zessen verliet, gebeurde dat niet met lege handen. Wel met een laatste ode. Een skybox bezong van ver nog zijn naam. Van de Premier League kreeg hij de trofee voor ‘Doelpunt van de Maand april’, die schitterende slalom tegen West Ham. Ondertussen holde Samy van hot naar her. Vedette.

Pas aan het stuur loste Hazard wat iedereen al weet: hij wil weg.