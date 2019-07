In de kleedkamers van Wembley zwaaide Kompany z'n City-collega’s uit met bewogen afscheidsspeech GVS

16 juli 2019

19u52 0 Premier League En of het vertrek pijnlijk was. Manchester City heeft exclusief materiaal vrijgegeven van de afscheidsspeech van Vincent Kompany. Na de monsterzege in de finale van de FA Cup, sprak de nieuwe coach van Anderlecht zijn voormalige collega’s in de kleedkamer toe. “Dit wordt niet mijn beste speech, want het is de meest emotionele die ik ooit gaf.”

Manchester City blikte op 18 mei in de FA Cup-finale Watford in met 6-0. De aanleiding tot een groot feest, al was er in de kleedkamer van Wembley ook plaats voor sentiment. Vincent Kompany had net z’n laatste match bij de club bij City achter de rug en nam van de gelegenheid gebruik om zijn collega’s in tranen uit te zwaaien. Een dag later keerde hij als speler-trainer terug naar Anderlecht.

“Ik wil bedankt zeggen. Bedankt voor elf jaar aan avonturen”, vertelde de Rode Duivel vanop een verhoging tegen zijn toenmalige ploeggenoten. “Slechte herinneringen, goede herinneringen, ik heb alles meegemaakt bij de club waar ik van hou. Ik ben zo dankbaar. Dit wordt niet mijn beste speech, omdat het de meest emotionele is die ik ooit heb gegeven. Ik ben blij dat dit mijn laatste wedstrijd was. Ik had het niet anders gewild. Jullie zijn de besten waarmee ik mijn City-carrière kon afsluiten. Iedereen hier is nu een deel van mijn familie.”

Champions League

Kompany zou geen acht jaar aanvoerder zijn geweest mocht hij De Bruyne en co niet hebben geprikkeld. “De uitdaging voor jullie is om nóg beter te worden. Dat is moeilijk om te zeggen als je net de treble (Premier League, FA Cup en League Cup, red.) hebt gewonnen. Maar de Champions League pakten we niet. Dat is nu het doel. Dit is een groep spelers die alles kan bereiken wat het wil. Laat dat nooit wegglippen. Voordat je het weet, doe je een speech zoals ik nu doe en huil je. En dan is het het einde. Want het gaat zo snel. Dus laten we nu feesten. Goed feesten. Bedankt.”

Het materiaal maakt deel uit van de vierdelige mini-documentaire Fight ‘til the end over de laatste dertig dagen van het afgelopen seizoen van Manchester City. In die laatste maand staken de blauwhemden Liverpool de loef af om de Premier League-titel en won het even later dus ook oppermachtig de FA Cup. De documentaire is binnenkort te zien op het gloednieuwe kanaal van de topclub: Man City for TV.

