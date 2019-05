IN BEELD. De triomftocht van Kompany en City door de straten van Manchester XC

20 mei 2019

21u24 0 Premier League Manchester City kroonde zich op 12 mei voor het tweede jaar op rij tot kampioen in Engeland. Vandaag kregen de Citizens een triomftocht door de straten van Manchester. Ook Vincent Kompany, de toekomstige speler-trainer van Anderlecht, was van de partij. En hij ging (logischerwijs) met heel wat aandacht aan de haal.

Na een filmpje met de vele hoogtepunten van “Captain Fantastic” in het shirt van City, verscheen hij onder luid applaus op het podium. “Here’s to you Vincent Kompany, City loves you more than you will know”, zongen de fans het bekende liedje.

“Elf jaar bij deze club. Wat is het een reis geweest!”, zei een breed glimlachende Kompany. “Ik ben heel trots dat we met deze groep jullie, de fans, hebben kunnen geven wat jullie verdienen. Zelf heb ik alles gegeven voor deze club, er zit niets meer in mij. Ik ben trots en ik weet dat deze mensen hier ook respect hebben voor iemand die valt en weer opstaat”, verwees hij naar zijn talrijke blessures.

Kompany kreeg als toetje de prijs voor mooiste doelpunt van het seizoen. Dat was zijn prachtig schot in de kruising tegen Leicester, een treffer die City op weg zette naar de titel. “Of die mooier was dan die tegen United in 2012? Natuurlijk, we werden er kampioen mee”, lachte hij. “Maar de Reds verslaan, is ook een zalig gevoel hoor.”