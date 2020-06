IN BEELD. De Premier League winnen in coronatijden, dat ziet er zo uit ODBS

25 juni 2020

Een titelfeest in de Premier League, de meest gecommercialiseerde en wereldwijd gevolgde competitie ter wereld, staat synoniem met uitzinnige vreugdetaferelen. Op elkaar gepakte spelers en fans die elkaar doodknuffelen. Niet zo met Covid-19 dat nog steeds om de hoek loert. Een feestje voor de televisie in huis, de voorgevel versierd met sjaals, vlaggen en kartonnen borden. Hier en daar wat feestende fans rond Anfield. Met champagne spuiten binnen de eigen bubbel. Hier en daar een vuurpijl. Een wapperende vlag buiten een auto. Al iets meer supporters, later op de avond, in het stadscentrum. Maar op een door honderdduizenden fans bijgewoonde klassieke busparade, zullen de Liverpoolfans ongetwijfeld nog menige maand geduld moeten hebben.