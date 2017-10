IJzersterke start bij United levert Lukaku trofee van "Speler van de maand" op XC

12u41 0 AFP Premier League Romelu Lukaku is door de Engelse spelersvakbond PFA uitgeroepen tot "Speler van de Maand" in september. Voor de Rode Duivel is het een bekroning voor zijn blitzstart bij Manchester United. Lukaku tekende dit seizoen al voor zeven doelpunten in evenveel matchen in de Premier League.

En of Lukaku goed aan het seizoen begonnen is. De Manchester United-spits is wekelijks aan het kanon en deelt met stadsrivaal City de leidersplaats in het klassement. Manager Mourinho spreekt dan ook vol lof over zijn aanvaller. "Lukaku? Ik denk dat hij nu 165 miljoen euro kost", klonk het onder meer.

Winner of the Premier League @BristolStMotors PFA Fans' Player of the Month is @ManUtd¿s @RomeluLukaku9! #PFAawards pic.twitter.com/kEGmQkg2gn PFA(@ PFA) link