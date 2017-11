IJzersterke Depoitre van goudwaarde voor Huddersfield, ook Defour en gelegenheidsaanvoerder Mignolet aan het feest Glenn Van Snick Yari Pinnewaert

18u07

Premier League Laurent Depoitre en Huddersfield Town hebben met 1-0 gewonnen tegen West Bromwich Albion. Een zeer nuttige Depoitre en een prachtig doelpunt van La Parra luidden de zege in. Nacer Chadli kwam niet van de bank. Ook Steven Defour won met het kleinste verschil, slachtoffer van dienst was Southampton. In de wedstrijd van 18u30 tot slot namen Liverpool en gelegenheidsaanvoerder Mignolet vlot de maat van West Ham United (1-4)

Zonder echt goed te spelen mocht Liverpool met 0-2 de rust in. Eerst schoof Salah de bal na een vlijmscherpe counter naast de broek van Joe Hart, luttele tellen later maakte Matip er na een hoekschop 0-2 van. Tussendoor maakte gelegenheidsaanvoerder Simon Mignolet (tot ongenoegen van enkele Liverpoolfans op Twitter, maar soit) zich goed breed waardoor Ayew de buitenkant van de paal trof. Kort na de rust was het dan toch raak voor de thuisploeg via Lanzini, maar Oxlade-Chamberlain maakte er vliegensvlug 1-3 van. Het slotakkoord was voor Salah, die met een fraai gekruist schot zijn tweede van de middag aantekende.

Huddersfield Town - met kersvers Rode Duivel Laurent Depoitre diep in de punt - was de betere ploeg in het eerste bedrijf. Het balbezit en de kansen waren voor de thuisploeg, maar West-Brom doelman Ben Foster was bij de pinken. Tot één minuut voor rust Rajiv van La Parr iets prachtig in gedachten had. Na een snel genomen vrije trap krulde de Nederlander het leer vanop 25 meter prachtig in doel. Klassegoal, zag ook Nacer Chadli - 90 minuten aan de West Brom-bank gekluisterd. 1-0 bij de rust.

Na de koffiepauze hetzelfde spelbeeld. Huddersfield deelde de lakens uit, terwijl West Brom amper een vuist kon maken. Toen de thuisploeg op het uur met een man minder viel na een tweede gele kaart voor Christopher Schindler, veranderde er wel wat aan het spelbeeld. West Brom drukte de thuisploeg gaandeweg tegen eigen doel, enkele minuten voor tijd werd het zelfs even héél warm voor de kooi van Jonas Loessl. De Deense doelman pakte evenwel uit met twee knappe reddingen. Huddersfield hield stand, waardoor een sterke Depoitre - als targetman en met slimme loopacties van goudwaarde in de tweede helft - met het kleinste verschil won.

200ste doelpunt voor Burnley

Ook die andere Rode Duivel - Steven Defour ging met Burnley op bezoek bij Southampton - mocht vieren. De thuisploeg was vooral voor de koffiepauze de betere ploeg, maar aan het eind van de rit gingen de bezoekers toch met de drie punten aan de haal. Sam Vokes kopte tien minuten voor tijd een lage voorzet spectaculair voorbij Fraser Forster. Meteen ook het 200ste doelpunt van Burnley in de Premier League. Defour deed meer dan z'n duit in het zakje en speelde de volle negentig minuten. Door de overwinning komt Burnley voorlopig naast Chelsea en Arsenal op een knappe vierde stek.

Om 16u stonden er nog twee andere duels geprogrammeerd over Het Kanaal. Newcastle - Bournemouth eindigde op 0-1 na een laat doelpunt van Steve Cook. Ook bij Swansea City - Brighton & Hove Albion stond er na 90 minuten 0-1 op het scorebord. José Izquierdo speelde bij de bezoekers iets meer dan één uur.

