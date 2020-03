Ierse international moet door het stof nadat hij op deze wijze lesgeeft aan zijn kinderen MDRW

28 maart 2020

06u00 0 Premier League James McClean maakt zich niet populair in Engeland. De Ierse international krijgt bakken kritiek over zich nadat hij een provocerende foto verspreidde over het Noord-Ierse conflict.

Nu alle scholen gesloten zijn, krijgen veel kinderen les vanuit de woonkamer. Dat was niet anders ten huize McClean. De linkspoot van Stoke City gaf zijn twee oogappels een spoedcursus geschiedenis. Maar een carrièreswitch als geschiedenisleerkracht lijkt er niet meteen in te zitten.

Op Instagram was de 30-jarige middenvelder te zien in een balaclava, een knipoog naar het verboden Ierse bevrijdingsleger IRA. “Vandaag lesje geschiedenis”, luidde het. Op z’n zachtst gezegd ongelukkig. Bovendien voegde hij er een lachende smiley aan toe. McClean zag zijn fout snel in en deletete zijn bericht, maar het kwaad was toen al geschied. De foto werd opgepikt en meteen gretig verspreid.

De ‘geschiedenisles’ schoot bij veel Britten in het verkeerde keelgat. Ook bij Stoke City, de werkgever van McClean, konden ze er niet mee lachen. Hij kreeg een boete van twee weeksalarissen aan zijn broek. “Het was nooit mijn bedoeling om iemand te kwetsen. Ik besef dat mijn gedrag niet door de beugel kan en bied daarom mijn oprechte excuses aan”, reageerde hij op de heisa. Daarnaast moest McClean zijn account verwijderen om nieuwe fratsen te voorkomen.

De Ierse international gaat de controverse allerminst uit de weg. Vorig jaar haalde hij de woede van de ganse natie op zijn hals nadat hij weigerde een ‘poppy’ (klaproos, red.) te dragen. Dat is een jaarlijks terugkerend ritueel ter nagedachtenis van de gevallen Britse soldaten in het Noord-Ierse conflict.