Ierse international moet door het stof nadat hij historische bivakmuts bovenhaalt om les te geven aan zijn kinderen MDRW/DMM

28 maart 2020

08u46 2 Premier League James McClean heeft zich voor de zoveelste keer onpopulair gemaakt in Engeland. De Ierse international van Stoke City kreeg de voorbije dagen bakken kritiek over zich heen nadat hij een provocerende foto verspreidde. Daarop is McClean te zien met een bivakmuts.

Nu alle scholen gesloten zijn, krijgen veel kinderen les vanuit de woonkamer. Dat was niet anders ten huize McClean. De linkspoot van Stoke City gaf zijn twee oogappels een spoedcursus geschiedenis. Maar een carrièreswitch als geschiedenisleerkracht laat de man best nog even achterwege.

Op Instagram was de 30-jarige middenvelder te zien met een bivakmuts. Concreet gaat het om een balaclava en dat is dan weer een knipoog naar het Ierse IRA. Militanten van die groepering droegen in het verleden ook zo’n muts. Openlijk met zo’n symbolen uitpakken in Engeland is dan ook not done.

“Vandaag lesje geschiedenis”, luidde het bijschrift van McClean. Bovendien voegde hij er een lachende smiley aan toe. Op z’n zachtst gezegd ongelukkig. McClean zag zijn fout snel in en deletete zijn bericht, maar het kwaad was al geschied. De foto werd opgepikt en meteen gretig verspreid.

Het Noord-Ierse conflict

De ‘geschiedenisles’ schoot bij veel Britten in het verkeerde keelgat. Ook bij Stoke City, de werkgever van McClean, konden ze er niet mee lachen. Hij kreeg een boete van twee weeksalarissen aan zijn broek. “Het was nooit mijn bedoeling om iemand te kwetsen. Ik besef dat mijn gedrag niet door de beugel kan en bied daarom mijn oprechte excuses aan”, reageerde hij op de heisa. Daarnaast moest McClean zijn account verwijderen om nieuwe fratsen te voorkomen.

De Ierse international gaat de controverse allerminst uit de weg. McClean is afkomstig uit Derry, de plaats waar in de jaren zeventig ‘Bloody Sunday’ plaatsvond. Op 30 januari 1972 werden toen in de Noord-Ierse stad 14 katholieke demonstranten doodgeschoten door het Britse leger. Het Noord-Ierse conflict gaat terug op de verdeling van het eiland in twee landen: Ierland (katholiek) en Noord-Ierland (protestants). Vooral Noord-Ierland was een broeihaard van onrust (‘The Troubles’). Katholieke, Iers-republikeinse minderheden stonden er voortdurend op voet van oorlog met protestantse, veelal Britse, meerderheden.

McClean zelf is van republikeinse en Ierse afkomst en heeft daarom ook gekozen voor een interlandcarrière voor de Republiek Ierland, ondanks dat hij jeugdinterlands speelde voor Noord-Ierland. “Ik kreeg een oproep voor de nationale ploeg van Noord-Ierland, maar die zou ik nooit accepteren. Noord-Ierland is niet mijn land. Dat begrijp je pas als je afkomstig bent uit Creggan, waar ‘the Troubles’ een grote rol heeft gespeeld. Ik geloof echt dat Iers zijn het beste ter wereld is”, zei McClean ooit in een interview.

Klaproos

De bivakmuts is niet de eerste verwijzing van McClean naar zijn afkomst en het Noord-Ierse conflict. Sinds 2012 haalde hij zich de woede van heel wat Engelse fans op de hals omdat hij steevast weigert in november een ‘poppy’ (klaproos, red.) op zijn voetbalshirt te dragen. Dat gebaar is een jaarlijks terugkerend ritueel ter nagedachtenis van gevallen Britse soldaten.

“Ik heb enorm veel respect voor de mensen die tijdens beide wereldoorlogen hebben gevochten, want veel van de slachtoffers waren ook Ieren. Ik rouw om hun dood en als de ‘poppy’ een symbool was geweest voor alleen deze slachtoffers, had ik er een gedragen, maar de klaproos wordt ook gebruikt om slachtoffers van andere conflicten na 1945 te herdenken. Daar begint het probleem voor mij.”

“Voor mensen uit Noord-Ierland met een achtergrond zoals ik, is de ‘poppy’ iets anders gaan betekenen. Als je uit Derry komt, leef je nog steeds in de schaduw van een van de meest zwarte bladzijden in de Ierse geschiedenis. Zelfs als je bijna twintig jaar na ‘Bloody Sunday’ bent geboren. Het is onderdeel van ons. Voor mij is een ‘poppy’ dragen daarom een respectloos gebaar tegenover de onschuldige mensen die gestorven zijn tijdens ‘the Troubles’ door de hand van Britse soldaten”, aldus McClean. “Ik ben niet anti-Brits. Of een terrorist, zoals ik in het verleden genoemd ben. Ik ben gewoon heel trots op mijn afkomst en daardoor kan ik niet iets doen wat in mijn ogen verkeerd is.”