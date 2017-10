Ibrahimovic: “Zolang Lukaku blijft scoren, heb ik minder druk om snel terug te keren” Xander Crokaert

18u29

Bron: MUTV 0 rv

20 april 2017. Zlatan Ibrahimovic loopt een zware knieblessure op tijdens de kwartfinale van de Europa League tegen Anderlecht. Het verdict toen: schade aan de meniscus en ligamenten. Sinds deze week warmt de Zweed op met de spelersgroep op het veld. “Het is leuk om terug op de club bij de ploegmaats te zijn. Ik werk hard, want ik wil 100% klaar zijn om te spelen. Dat is mijn doel”, aldus de 36-jarige Zlatan bij MUTV.

Wanneer Ibrahimovic opnieuw het veld zal opstappen, is nog een vraagteken. “We zullen wel zien wanneer ik volledig klaar ben om te spelen. Misschien kan het nog voor Nieuwjaar, misschien niet . Nooit was ik zo lang geblesseerd, maar geloof me: ik zal er opnieuw staan."

"Ik wil opnieuw het gras voelen en ruiken. Dan zal ik weer de leeuw worden die ik ben. Heel de wereld kijkt uit naar mijn eerste match."

De hamvraag is of de Zweed opnieuw zijn topniveau van weleer kan bereiken, én of hij nog veel speelkansen zal krijgen door de knappe prestaties van Lukaku. “Romelu doet het fantastisch”, luidt het bij Zlatan. “Dat verbaast me ook niet. Het enige verschil is dat hij nu bij een grote club presteert, waar er toch meer druk is. Hij toont waar hij goed in is: goals maken. Zolang hij dat blijft doen, heb ik minder druk om snel terug te komen. Hopelijk gaat hij verder op zijn elan.”

Coach José Mourinho gaf enkele weken terug al aan dat hij de comeback van Zlatan niet zal overhaasten. Toch verwacht de Portugees Zlatan al in december op het veld. “Het is gewoon een gevoel. Geef hem zijn tijd en we zullen hem terugzien als iedereen voelt dat het het juiste moment is.”

The full #MUTV interview with @Ibra_official... pic.twitter.com/3ZVIHeM4NZ Manchester United(@ ManUtd) link