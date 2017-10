Ibrahimovic 'traint' weer bij Man United: stevige concurrentie op komst voor Lukaku Bart Fieremans & Kristof Terreur

14u04 3 rv Premier League Wie weet komt Zlatan Ibrahimovic bij Man United nog eind dit jaar in actie, vroeger dan voorzien? De Zweedse ster warmt alvast sinds deze week weer voltijds met de groep op en deelde een ludieke kleedkamerfoto. Zijn échte comeback blijft evenwel voorzien voor 2018 en dan mag ook Romelu Lukaku zijn borst nat maken: wie wint het pleit als diepe spits?

De pijnlijke grimas van Ibrahimovic bij het slecht neerkomen na een luchtduel staat ook vele Belgische fans in het geheugen gegrift. Ibrahimovic liep zijn zware knieblessure in april dit jaar op in de kwartfinale van de Europa League tegen Anderlecht. Diagnose: schade aan de meniscus en ligamenten, en Ibrahimovic mocht een kruis maken over 2017. Maar de revalidatie na de geslaagde operatie verliep zeer voorspoedig: Ibrahimovic zit voor op het meest gunstige schema en duikt weer op in het Carrington-trainingscomplex van United. Hij vertoeft niet louter meer in de gymzaal, maar warmt sinds deze week ook met de groep op het veld op. Trainen doet hij voorlopig evenwel nog apart. Engelse media maken intussen wel gewag dat Ibrahimovic “voor 90%” paraat zou zijn.”

Ibrahimovic voedt ook zelf de hoop op een snelle terugkeer door een foto van hem in de kleedkamer met ploegmaats Eric Bailly en David de Gea op zijn twitteraccount te delen. “Nu kan hij niet weglopen”, schrijft de Zweed, die dreigend met de vuist naar Bailly mikt. Een ludieke verwijzing naar een eerder dit jaar gepubliceerde video waarin een plagende Bailly in de kleedkamer met een karatetrap Ibrahimovic op een gevoelige plek raakt en dan hard wegloopt. Of heeft Ibrahimovic intussen toch de rekening al wat vereffend? De sociale media zoomen gretig in op de pink van Bailly die in een rare kromming van 90 graden staat.

Tuesday is brought to you by Eric Bailly’s little finger. pic.twitter.com/1gEGXl1BLn Sam Homewood(@ SamHomewood) link

Hamvraag is of Ibrahimovic opnieuw zijn oude topniveau kan bereiken? Begin deze maand vierde de Zweed zijn 36ste verjaardag. Coach José Mourinho gaf enkele weken terug al aan dat hij niet zal overhaasten, maar een comeback in december is niet onmogelijk: “Zlatan werkt zo, zo, zo hard hier onder onze controle. Maar hij zal volgende week of de komende weken nog niet heroptreden. Maar denk ik dat hij nog in 2017 terug zal zijn? Ja, dat denk ik, maar dat is gewoon een gevoel. Geef hem zijn tijd en we zullen hem terugzien als iedereen voelt dat het het juiste moment is.”

AFP Ibrahimovic komt in april slecht neer na een luchtduel tegen Anderlecht: haalt hij na zes maanden revalidatie opnieuw zijn oude niveau?

Dat de 'Mancunians' in Ibrahimovic geloven, bleek ook uit zijn contractverlenging van één jaar deze zomer. Tot zijn blessure was hij aan een uitstekend seizoen bezig bij Manchester United met 28 goals en 10 assists op 46 wedstrijden: zo was de Zweed om de 101 minuten beslissend. Maar niet dat Ibrahimovic zijn plek als diepe spits ook zomaar weer in de schoot geworpen gaat krijgen. Man United heeft zich deze zomer versterkt met Romelu Lukuka die Mourinho – anders dan bij zijn mislukte episode bij Chelsea – nog niet ontgoocheld heeft. Lukaku zit dit seizoen al aan elf goals en 2 assists op 14 wedstrijden. Gerelateerd aan zijn speeltijd was Lukaku bij Man United om de 92 minuten beslissend.

AFP Romelu Lukaku blijkt tot nu toe een prima vervanger voor Ibrahimovic in de punt van Manchester United, maar blijft hij ook de eerste keus van Mourinho als Ibra weer honderd procent zijn oude niveau haalt?

Maar de concurrentiestrijd tussen Ibrahimovic en Lukaku zou in 2018 nog kunnen uitgroeien tot een heet hangijzer. Beiden heben Torinstinct, tegenover het genie van Ibrahimovic staat de brute kracht van Lukaku. Mourinho is vooral blij dat hij in 2018 in principe over een wisselmogelijkheid meer op de positie van diepe spits zal beschikken: “Ik twijfel niet dat Ibrahimovic in het tweede deel van het seizoen nog belangrijk voor ons zal zijn. Zonder Zlatan kunnen we niet roteren met onze spits, omdat Marcus Rashford ook in andere posities speelt. Tot het moment dat we Zlatan hebben, kan ik onze nummer negen niet dezelfde rust geven zoals in andere posities.”

Now he cant run away. @D_DeGea @ericbailly24 @ManUtd pic.twitter.com/5dpgWWhPyg Zlatan Ibrahimović(@ Ibra_official) link