Ibra is back en dat hebben we met z'n allen geweten: "Different day, same quality"

22u12 0 AFP Premier League Zlatan Ibrahimovic is weer voetballer. De 36-jarige Zweed mocht bij Manchester United voor het eerst sinds zijn knieblessure speelminuten opdoen. 'Ibra' was maanden out, maar staat er nu weer helemaal. "Leeuwen herstellen anders dan mensen", liet de Zweed zich na de wedstrijd ontvallen.

En of Mourinho en de zijnen bij Manchester United een reden tot feesten hadden. De 'Mancunians' waren vanmiddag in eigen huis Newcastle de baas met 4-1, al zal vooral de rentree van Pogba en Ibrahimovic de fans het meest vrolijk hebben gestemd. De twee mochten na de wedstrijd even hun zegje doen en dat leidde bij Ibrahimovic uiteraard tot een aantal niet mis te verstane quotes.

"Ik heb nooit getwijfeld. We zijn vandaag een andere dag, maar ik ben nog steeds even goed. Mijn hoofd speelt voetbal, mijn knie moet gewoon maar meedoen. Zo simpel is het. Leeuwen herstellen anders dan mensen."

En Romelu Lukaku? Die vierde de rentree van zijn spitsbroer met zijn eerste goal in zes weken. Het beloven leuke weken te worden op Old Trafford...

Zlatan Ibrahimovic: "Lions, they do not recover like humans!" 🦁😂



[🎥 = @btsportfootball] pic.twitter.com/ReMYB71E1K Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

