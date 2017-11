Huddersfield frustreert Man City en matige De Bruyne, maar Sterling is redder in nood Kristof Terreur in Huddersfield

19u06

Bron: HLNinEngeland 0 AP Sterling, met het nummer 7, viert zijn winner. Premier League Huddersfield duwde Manchester City tot het uiterste. Frustraties borrelden op. Toch pakte de autoritaire leider in de Premier League alsnog de drie punten en stoomt ongeslagen door. Raheem Sterling was de redder in nood, terwijl Kevin De Bruyne niet zijn beste dag had. Kompany werd in het slot vervangen.

Zo goed hij is in een topdag, zo matig is hij op een off day. Kevin De Bruyne speelde op Huddersfield zijn slechtste helft van het seizoen. Ruimte werd hem zelden gegund, telkens twee of drie man rond hem. Zijn passes waren ook onzuiver: elf kwamen er voor rust niet aan. Te kort, te ver. De Bruyne zwoegde en pufte tegen een stugge promovendus, ondanks het feit dat City bijna doorgaans de bal had. Hij joeg zich op. Naar het beeld dat hij zelf had geschetst in een interview met ‘The Times’: “Wanneer ik een slechte pass geef, word ik boos. Op het veld ben ik dikwijls kwaad, maar meestal op mezelf, niet op iemand anders.” Ook die andere middenvelder, David Silva, had moeite met de vele defensieve middenvelders rond hem en ook Sané werd geneutraliseerd.

AFP

City kreeg Huddersfield zelden ontwricht. Vincent Kompany (78 minuten op het veld) kopte naast en over. De Bruyne raakte niet gedraaid in de zestien. Halve kansen, nooit grote. Kompany kuiste achterin redelijk veel op. Zanka miste een opgelegde counterkans, maar City kreunde op hoekschoppen. De aanvoerder kopte er op slag van rust een over eigen doel. Collega Otamendi devieerde de corner die eruit volgde met de schouder in eigen doel. Het John Smith Stadium - sfeervolle arena - barstte uit haar voegen. Opnieuw de scalp van een grote, na de winst tegen Man United eerder in het seizoen?

Action Images via Reuters Vincent Kompany in duel met Laurent Depoitre.

Wishful thinking. City zette na rust alles recht. Met Raheem Sterling als redder in nood, niet voor het eerst. Binnen de minuut tuimelde hij twee keer in de zestien. Bij de tweede kreeg hij, na een zetje, de strafschop. Sergio Agüero zette die, cold as ice, om. Orde op zaken. Sané knalde een vrijschop prompt op de dwarsligger. City leek op en over Huddersfield te gaan, maar moest tot in het slot wachten. Sterling zette aan de zestien een een-twee op met De Bruyne, kwam met een gelukje weer in balbezit en na een carambole via Jesus en de borst van Sterling verdween de bal in doel. Een lucky goal, maar die tellen ook. City blijft ongeslagen en de reeks van achttien winstpartijen op rij blijft staan en elf zeges op rij in de Premier League. Daarvoor hadden de Citizens zelfs geen goeie De Bruyne nodig.

Een gefrustreerde Huddersfieldspeler Vanla Parra kreeg na het laatste fluitsignaal nog rood na een opstootje met Sané.

Action Images via Reuters

Action Images via Reuters

Action Images via Reuters

AP

Photo News