Hoe Zlatan na één pittig duel op training de ogen opende van Romelu Lukaku GVS

22 maart 2019

19u52 3 Premier League Romelu Lukaku heeft veel te danken aan ex-ploegmaat Zlatan Ibrahimovic. Dat zegt de spits op de webstek van Manchester United. Eén trainingsduel veranderde alles. “Hij opende op dat moment mijn ogen.”

Beide heren stonden niet vaak samen in de spits bij de Engelse grootmacht. Ibrahimovic sukkelde in het seizoen 2017/2018 immers van de ene blessure in de andere, terwijl Big Rom’ in de zomer van 2017 arriveerde op Old Trafford. Toch heeft Lukaku naar eigen zeggen veel te danken aan zijn ex-ploegmaat. “Zlatan vertelde mij fantastische verhalen. Zijn verhalen over zijn tijd bij Inter, AC Milan, Barcelona en zelf Ajax waren prachtig. Hem tekeer zien gaan was ook altijd geweldig. Zo zag je hoe competitief hij was”, vertelt de Rode Duivel vandaag op de website van Man United.

Net die winnaarsmentaliteit heeft Lukaku via één specifiek trainingsduel overgenomen. “We waren allebei spitsen, dus Zlatan en ik maakten op training nooit deel uit van hetzelfde team. Ik herinner mij een moment waarin de bal tussen ons viel. Zlatan ging met volle overgave in het duel en raakte mij zwaar. Toen wist ik dat hij altijd zou vechten voor zijn basisplek, in welke situatie hij ook vertoeft, en dat hij ook steevast als winnaar uit die krachtmeting met zijn collega wil komen.”

“Dat moment op training heeft mijn mentaliteit veranderd. Hij opende mijn ogen en leerde me dat je altijd gefocust moet zijn en keihard moet werken. Maar ook dat plezier maken belangrijk is, want met Ibrahimovic is het altijd lachen geblazen.”