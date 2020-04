Hoe Vincent Kompany zich met een rake kopbal onsterfelijk maakte bij Man City: “Nooit voelde ik zoveel druk voor één wedstrijd” Redactie

30 april 2020

15u29 0 Premier league In het rijtje van iconische doelpunten. ‘Vince the Prince’ maakte zich acht jaar geleden onsterfelijk bij Man City door de winning goal te maken in de Manchester derby tegen United. Hij klom het hoogst bij een hoekschop en buffelde de bal tegen de netten. Cruciale treffer die City uiteindelijk zijn eerste landstitel in 44 jaar zou opleveren. “Ik heb nooit zoveel druk gevoeld voor één wedstrijd”, blikte Kompany eerder terug.



Vincent Kompany in deze krant, één dag voor de Manchester derby: “Het is gewoon belachelijk hoeveel mensen zich hierbij betrokken voelen, je kan je het echt niet inbeelden. Ik kan me niemand herinneren die ik de laatste drie, vier dagen tegenkwam en die me niét aansprak over de derby. En niet alleen dat, ook de telefoontjes die ik krijg. Vanuit China, Amerika, van over de hele wereld. Na de Clásico tussen Real Madrid en Barcelona is de Manchester derby de grootste wedstrijd in een competitie, een Champions League of een WK. Wij hebben ervaring met grote matchen, maar dit is écht gek!”

De suspense was enorm. En de cruciale match in de titelstrijd van het seizoen 2011-2012 werd een van de hoogtepunten uit Kompany’s carrière. 30 april 2012. Drie speeldagen voor het einde van de competitie. Slotminuut van de eerste helft tegen grote rivaal Manchester United. David Silva neemt een hoekschop, Vincent Kompany positioneert zich perfect tussen verdedigers Smalling en Ferdinand. Als een volleerd spits timet hij zijn kopbal en buffelt hij de bal voorbij De Gea. Het Etihadstadion ontploft. City op 1-0, een voorsprong die ze niet meer uit handen geven.

400 miljoen tv-kijkers over de hele wereld zagen Kompany scoren. “Het was een midweekmatch”, blikte Kompany vorig jaar nog terug. “Er was geen Europees voetbal. Wereldwijd keken alle mensen maar naar één wedstrijd: de derby. De City-fans waren blij dat de club progressie maakte. Als je alles gaf op het veld, werd je geapprecieerd. Dit duel tegen United was dé wedstrijd. Nooit voelde ik zoveel druk voor één match. Om zo sterk te zijn als team en zelf de winning goal te maken... Dat was een speciaal moment.”

Maradona en Gallagher

Het was niet alleen een speciaal moment voor Vincent Kompany zelf. Zijn familie - papa Pierre en zijn zus - waren aanwezig. En ook Anderlecht-icoon Paul Van Himst volgde de wedstrijd in het Etihadstadion met enkele notoire Citizens. Kompany deed zelfs niemand minder dan Diego Maradona, City-fan sinds schoonzoon Sergio Agüero er voetbalt, recht springen met gebalde vuisten. Ook rockster Liam Gallagher (ex-Oasis), een van City’s hevigste supporters en door Kompany uitgenodigd, ging uit zijn dak.

Vincent, de belangrijkste speler. Hij maakte een oogverblindende goal, zijn familie is mega en zijn zus is echt cool. Vive le Belgium! Liam Gallagher

Gallagher zorgde na de match nog voor een surrealistisch-hilarisch intermezzo door plots op de stoel van trainer Mancini op de persconferentie plaats te nemen. “Wat willen jullie weten? We staan aan de leiding. Goed gedaan, City.” Gallagher zei vereerd te zijn Maradona ontmoet te hebben - “Maradona schudt de hand van God”, grapte Gallagher - en toen even later Kompany als uitblinker zijn zegje kwam doen, wou Gallagher hem feliciteren. “Vincent, de belangrijkste speler. Hij maakte een oogverblindende goal, zijn familie is mega en zijn zus is echt cool. Vive le Belgium.”

Door de derbyzege klom City naast Man United, maar dankzij een beter doelsaldo (+61 tegen +53) had City zijn titellot in eigen handen. De titelrace in de Premier League beloofde razendspannend te worden. En dat werd het ook. De beslissing viel op de slotspeeldag toen Aguëro in de absolute slotfase de winner maakte tegen QPR. Manchester City pakte in 2012 zo zijn eerste titel in 44 jaar. Het was het begin van de Europese grootmacht zoals we ze nu kennen. City zou met kapitein Kompany ook in 2014, 2018 en 2019 de Premier League winnen. Met vorig jaar ‘Vince the Prince’ opnieuw in een hoofdrol, want hij knalde Man City voorbij Leicester met een héérlijke pegel in de kruising.

