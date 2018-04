Hoe toenmalig Chelsea-coach Mourinho het nu mag uitleggen waarom zijn club Salah verkocht JP

27 april 2018

12u37 0 Premier League José Mourinho heeft uitgehaald naar de critici die hem de verkoop van Mohammed Salah verwijten toen hij aan het roer stond bij Chelsea. "Het is onrechtvaardig, ik heb hem niet verkocht. Het was de beslissing van de club", verklaart de excentrieke Portugees.

Mohammed Salah scheert hoge toppen met Liverpool. De 25-jarige Egyptenaar staat met 'The Reds' op een zucht van de Champions league-finale en werd uitgeroepen tot 'Player of the Year' in de Premier League. Maar het is ooit anders geweest. Tijdens zijn periode bij Chelsea kwam de Egyptische dribbelaar amper aan spelen toe. In 2016 nam AS Roma hem na een uitleenbeurt definitief over voor slechts vijftien miljoen euro. Onbegrijpelijk volgens critici.

Chelsea kocht Salah in 2014 van Basel voor 16 miljoen euro. Maar omwille van de moordende concurrentie besloot de toenmalige Chelseatrainer om Salah uit te lenen aan in eerste instantie Fiorentina en later AS Roma. Die laatste nam hem in 2016 definitief over. "Hij was nog jong toen hij bij ons aankwam en was fysiek en mentaal nog niet klaar", vertelt Mourinho aan ESPN Brazil. "Daarom beslisten we om hem uit te lenen. In Italië is hij volwassen geworden."

In Italië toonde de aanvaller zijn klasse en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Liverpool klopte aan de deur en haalde Salah in het begin van dit seizoen terug naar Engeland. De rest is bekend: 43 doelpunten in 47 wedstrijden en fenomeen in de Premier League en de Champions League.

Door de opmerkelijke prestaties van Salah wordt Mourinho door vele critici onder vuur genomen. Ze begrijpen niet dat hij zo'n enorm talent heeft laten gaan. Maar 'The Special One' slaat terug: "Het is de eerste keer dat ik dit zeg, maar de verwijten zijn onterecht. Mensen zeggen dat ik Salah heb verkocht maar het is het tegenovergestelde. Ik heb hem gekocht en het was de club die besliste om hem te verkopen. Diegene die anders beweren, liegen. Maar het maakt eigenlijk niet uit. Het belangrijkste is dat Salah een fantastische speler is en ik ben erg blij voor hem. Zeker omdat hij scoort tegen iedereen en geen enkele keer tegen ons in twee wedstrijden", besluit de 55-jarige Portugees.

AS Roma: "We hadden geen andere keus"

Ook Monchi, sportief directeur bij AS Roma, mocht het eerder deze week al uitleggen. "We hadden geen andere keus dan hem te verkopen", vertelt de hij aan het Spaanse radiostation Onda Cero. "We wouden hem niet van de hand doen, maar omwille van de financiële reglementering van de UEFA moesten we wel. Indien we dit niet hadden gedaan, hadden we nu waarschijnlijk niet in de halve finales van de Champions League gestaan."

"Uiteindelijk kwam Liverpool met een bod van 30 miljoen euro en dat hebben we nog kunnen opdrijven naar 50 miljoen met bonussen. Meer konden we niet doen. Daarna is de markt volledig ontploft met de verkoop van Neymar, Coutinho en Dembélé."

Mohammed Salah wordt door zijn uitzonderlijke prestaties genoemd als potentiële winnaar van de Gouden Bal. "Hij speelt een uitzonderlijk seizoen. Jammer genoeg hebben we dat dinsdagavond zelf mogen ondervinden", besluit Monchi.