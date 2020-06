Hoe kon het met peperdure doellijntechnologie toch zo fout lopen? Huisref Pots legt uit: “Dit is brute pech” GVS

18 juni 2020

15u33 0 Premier League “Brute pech.” Onze huisref Tim Pots nam de veelbesproken fase uit de wedstrijd tussen Aston Villa en Sheffield United onder de loep. Ondanks de peperdure doellijntechnologie werd een glasheldere goal niet toegekend. “Dit is geen reden om te gaan twijfelen aan de technologie.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Consternatie alom in de Premier League. Terwijl Aston Villa-doelman Orjan Nyland na mistasten mét bal in de netten vloog, klom Sheffield United niet op voorsprong. De peperdure doellijntechnologie in Engeland faalde. Scheidsrechter Michael Oliver ontving geen signaal op het horloge, het spel ging bij een 0-0-stand gewoon door.

De Premier League is terug, goal line technology nog niet? 🎥🤔 pic.twitter.com/SD28z0Ycb1 Play Sports(@ playsports) link

Hoe is het mogelijk dat de bezoekers een geldig doelpunt werd ontzegd? Onze huisref Tim Pots geeft duiding. “Per doel staan er zeven camera’s opgesteld van Hawk-Eye (het bedrijf achter de technologie, red.). Dus eigenlijk veertien per terrein. Theoretische gezien heb je drie camerastandpunten nodig om een 3D-beeld te maken en de exacte locatie van de bal te bepalen. Het loopt fout als je geen drie beelden hebt. In de wedstrijd tussen Aston Villa en Sheffield United waren er dus meer dan vier camerastandpunten waar de bal afgeschermd was door spelers of doelpaal en dus niet konden gebruikt worden. Dat is brute pech, want normaal werkt die technologie feilloos en is er qua aantal camera’s genoeg marge. Het systeem faalt één keer op 9.000 matchen. Volgens mij is paniek hier niet nodig.”

In Engeland zijn de refs getraind op doellijntechnologie en niet meer gewend om na te gaan of een bal al dan niet over de lijn is. Ze vertrouwen blind op het systeem Tim Pots

De scheidsrechter valt volgens Pots niets te verwijten. “Voor een ref zijn dergelijke goals sowieso heel moeilijk te zien. Bijna onmogelijk, zeg maar. Bovendien zijn ze in Engeland getraind op die doellijntechnologie. De arbiters zijn het niet meer gewend om te achterhalen of die bal al dan niet over de doellijn is. Ze vertrouwen blind op de technologie, en dat is begrijpelijk.”

Kon de videoref achteraf ingrijpen en deze misser rechtzetten? “In het protocol staat dat de VAR elk gemaakt doelpunt moet checken, ook bij goal-line decisions. Behalve wanneer er doellijntechnologie is... Uit een test voor de match bleek dat de technologie werkte. Zij mochten hier dus niet tussenkomen. Vermoedelijk wisten zij ook niet dat er in deze fase onvoldoende camerabeelden ter beschikking waren.”

Rust

Pots kan zich maar moeilijk inbeelden dat het horloge tijdens de rust opeens aangaf dat het wél doelpunt was, zoals in Engelse media werd geschreven. “Die technologie werkt zeer snel - ofwel is het goal ofwel niet - en gaat niet drie minuten rekenen om met een finaal oordeel te komen. Stel dat dat verhaal wel klopt, dan was het toch veel te laat om tijdens de rust het tij te keren. Je kan de beslissing van een scheidsrechter herzien tot de volgende spelstilstand. Tussen de bewuste fase en het rustsignaal had de wedstrijd al enkele keren stilgelegen.”

Het is cynisch dat een eenvoudige, goedkopere camera op de doellijn de bal wel over de lijn gezien zou hebben Tim Pots

Het voorval gaat alleszins duchtig over de tongen. Ook al omdat elke Premier League-club voor het systeem stevig in de buidel moet tasten. De totale kost voor de twintig clubs van de Premier League bedraagt 10 miljoen pond (11,8 miljoen euro), voor een contract van vijf jaar. Elke club uit de Premier League betaalt 475.000 pond (560.000 euro) voor de overeenkomst van vijf jaar. “En het cynische aan het hele verhaal is dat een eenvoudige camera op de doellijn die bal over de lijn wél had opgemerkt. Maar laat ons dit niet veralgemenen. Dit is een uitzondering en wat mij betreft geen reden om te beginnen twijfelen of de technologie aan te passen. En ook voor België mag dit voorval niet doorslaggevend zijn om het al dan niet in te voeren. In ons land gaan budgettaire redenen eerder een rol spelen”, besluit Pots.

Lees ook:

Blunder in de Premier League: horloge ref keurt doelpunt pas goed tijdens de rust, Hawk-Eye reageert: “Nog nooit gebeurd in 9.000 matchen”