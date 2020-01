Hoe een "cynische privé-grap" over een gehandicapte een einde maakte aan zijn carrière: Engelse ex-topref stort hart uit ODBS

01 januari 2020

13u06

Bron: The Referee's Word 1 Premier League Bobby Madley (34) heeft in een blogpost op oudejaarsavond de reden achter zijn ontslag als scheidsrechter in de Premier League uit de doeken gedaan. De carrière van Madley, lang een habitué op het hoogste niveau, kende in augustus 2018 een abrupt einde. Waarna een 18 maanden lange “mentale marteling” volgde. En dat allemaal omwille van een filmpje van zes seconden waarin hij een naar eigen zeggen cynische grap maakte over gehandicapten.

Met de emotionele post op ‘The Referee’s Word’ hoopt Madley een definitieve streep te trekken onder die periode, in de hoop verder te kunnen met z’n leven. De Engelsman, die nu in Noorwegen leeft en daar actief is als scheidsrechter, zegt eerst en vooral spijt te hebben van wat hij gedaan heeft. Een filmpje dat hij postte op Snapchat, op de sportdag van de school van zijn dochter. Het jaar ervoor had Madley daar niet deelgenomen aan het wedstrijdje voor ouders, waar toen wat over gegrapt werd als zou hij schrik gehad hebben te verliezen. Het was in dezelfde periode dat Mark Halsey, een collega-scheidsrechter uit de Premier League, hem in een krantencolumn beschuldigd had fouten op het veld te maken omwille van zijn gewicht. ‘Blobby Bobby’ was geboren.

“Ik zat in de auto met mijn gsm in de hand toen er een gehandicapte voorbij kwam. En over wat nu komt, schaam ik me wel”, aldus Madley in de post. “Ik filmde die man een zestal seconden en schreef bij de Snapchat-video “F**k me, I have a chance of winning the parents race this year’ (verdorie, ik heb een kans om dit jaar de wedstrijd van de ouders te winnen’). Uit z’n context leest dit natuurlijk schaamteloos en dat aanvaard ik. Maar dat grapje was vooral bedoeld als zelfspot en ik heb het louter naar iemand die ik vertrouwde privé gestuurd. Iemand die de context kende en wist dat ik leed onder de ‘fat shaming’ waarvan ik slachtoffer was.” Maar vervolgens had Madley een dispuut met de persoon naar wie hij het filmpje had gestuurd, waarna de video op de scheidsrechtersbond belandde. En hij stante pede aan de deur gezet werd.”

Voor Madley het begin van een helse periode. De tabloids gingen op zoek naar de reden achter zijn ontslag. “Zo waren de privé-omstandigheden, waarmee zijn exit gecommuniceerd werd, voor een krant de scheiding van zijn vrouw. Die had hij naar verluidt verlaten voor een Noorse blonde ‘bom’ die het nooit gemaakt had als zangeres. “Terwijl mijn huidige partner, inderdaad een Noorse, gewoon verpleegster is en ik al twintig maanden eerder gescheiden was. De leugens en ‘fake news’ die verspreid werden, waren ongezien.”

Valse video met hond

Zo was er ook een weerzinwekkend verhaal rond een zogenaamde video van Madley met een hond, die tot zijn ontslag zou geleid hebben. “Dat begon allemaal met een post van iemand die me een ‘hondenpester’ noemde, omdat ik een voorliefde heb voor Huddersfield Town, club met de bijnaam ‘The Terriers’. Hilarisch op het eerste gezicht, maar na verloop van tijd werd het dat een pak minder. Want dat verhaal begon een eigen leven te leiden, in die mate dat iemand suggereerde dat er een video van mij bestond waarin ik seks heb met een hond.”

“Mensen namen dat steeds meer voor waarheid aan. Op Twitter werd een vals bericht als zou de politie daar een onderzoek naar ingesteld hebben, veel gedeeld. Anderen zeiden dat ze de video zelfs gezien hadden en ik opgepakt moest worden. Zelfs toen ik naar een amateurmatch ging kijken, werd ik daarover aangesproken. Dat resulteerde toen bijna in een gevecht. Ik werd op de sociale media meermaals bedreigd, onder andere door dierenrechtenactivisten. Uiteindelijk heb ik toen zelfs politiebegeleiding gevraagd. Een ridicuul verhaal, dat mentaal erg zwaar om dragen was.”