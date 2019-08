Exclusief voor abonnees Hoe Chelsea-legende John Terry van Bjorn Engels een topper probeert te maken Kristof Terreur

12 augustus 2019

07u00 0 Premier League “Well done”, fluisterde John Terry hem op een lieve toon in, tikje tegen het achterste inbegrepen. Bemoedigende woorden voor zijn pupil na een bevredigend debuut. Björn Engels (24) steelt bij Aston Villa met oren en ogen. Genietend onder de vleugels van één van de beste verdedigers van zijn generatie.

Een imago zegt niet alles. John Terry sleurt duistere episodes uit zijn privéleven met zich mee, maar in een kleedkamer kijken ze doorgaans naar hem. Een groepsmens die graag zijn ervaringen deelt. Behulpzame gast. Eden Hazard noemt hem de beste aanvoerder ter wereld, de beste die hij tot nu toe in zijn carrière is tegengekomen.

Hazard: “John Terry is een geboren leider. Hij is er voor jou. Hij moedigt je aan. Hij schreeuwt. Hij complimenteert. Als je slecht gespeeld hebt, is hij diegene die met je komt praten en je er weer opmontert. Hij vindt altijd de juiste woorden op het juiste moment.”

Een uitspraak die Björn Engels sinds kort mee onderschrijft. Het zit hem in de kleine gestes, weet ook hij. Zaterdag in het Tottenhamstadion wandelde Terry, sinds een jaar assistent-trainer bij Aston Villa, achter onze landgenoot door. Hij gaf hem een tikje tegen het achterste om zijn aandacht te wekken en fluisterde hem met zijn zachte stem in: “Well done, goed gedaan, goeie match.”

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis