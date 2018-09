Hij geniet. Van het leven en van het voetbal onder Maurizio Sarri: Hazard beslissend om de 56 minuten Kristof Terreur

03 september 2018

13u18 0 Premier League Hij geniet. Van het leven en van het voetbal onder Maurizio Sarri. Voorlopig resultaat: een nooit eerder zo efficiënte start voor Eden Hazard in augustus.

Zonder voorbereiding in de benen, zonder veel moeite. Hazard (27) beleeft, tenminste toch volgens de statistieken, zijn beste seizoensstart bij Chelsea. De aanvoerder van de Rode Duivels was al in elke wedstrijd beslissend. Als invaller pikte hij tegen Huddersfield en Arsenal een assist mee, tegen Newcastle opende hij de score vanop de stip en zaterdag tegen Bournemouth (2-0-winst) zette hij de eindstand op het scorebord. Vier wedstrijden - goed voor 223 minuten -, twee invalbeurten, twee basisplaatsen, twee goals, twee assists. Een rijtje in evenwicht. Hij is zo beslissend om de 56 minuten. Ondanks zijn gemiste transfer naar Real Madrid amuseert Hazard zich bij Chelsea. Met Maurizio Sarri speelt hij voor het eerst in zes seizoenen onder een trainer die aanvallend voetbal predikt en zijn spelers ook naast het veld voldoende vrijheid geeft. Een regime dat Hazard wel kan smaken. "Ik hou ervan om de bal te hebben", zegt Hazard. "Niet op de eigen helft, maar wel in de laatste 30 meter. Ik hou van het voetbal dat we nu spelen. Het is helemaal anders dan onder Antonio Conte of José Mourinho. We hebben vaker de bal. Niet slecht. Ik voel me gewoon goed. En dat zie je op het veld."

Met een 12 op 12 heeft Sarri, die erg laat werd aangesteld als coach, al meer dan hij wou. De perfecte start. Ook voor Hazard.