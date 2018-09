Hij breekt een lans voor Mourinho, zwaait met lof naar drie mentors en vertelt waarom hij zo vaak scoort: Lukaku wil weer schitteren voor United MDB

14 september 2018

10u07

Bron: BBC 0 Premier League Scoren doet hij bij de vleet. In een interview met de BBC had Romelu Lukaku zijn hart dan weer niet op de bal, maar wel op de tong. 'Big Rom' had het over het belang van zijn coach José Mourinho, zijn mentors Henry, Drogba en Anelka en waarom hij zijn statistieken in recordtempo opkrikt. " Geschoold worden door Thierry, Didier en Nico, is het beste dat me is overkomen", aldus Lukaku.

Met zes op twaalf kan je bij Manchester United van een gemiste start spreken. Dat leverde al na de thuisnederlaag tegen Tottenham een bijzonder gepikeerde José Mourinho op. Romelu Lukaku ziet dan weer een heel andere kant van zijn Portugese trainer. "Mensen kennen een kant van hem en dat is zijn winnaarsmentaliteit. Maar wat ik leuk aan hem vind, is dat hij zijn emoties niet wegstopt. Als hij kwaad is, dan weet je dat hij kwaad is. Als hij gelukkig is, kan je zien dat hij gelukkig is. Ik snap niet waarom de mensen zijn echtheid niet appreciëren. Wanneer hij kwaad is op mij, dan weet ik dat hij kwaad is. Dan probeer ik te doen wat hij wil, zodat hij weer gelukkig kan zijn."

Spits en trainer kunnen door één deur, de twee begrijpen elkaar. Lukaku schuwt dan ook de confrontaties met zijn trainer niet. "Soms worden wij voetballers een beetje soft. Als ik luister naar spelers van vroeger en nu, kan een trainer niet zeggen wat hij wil tegen een speler omdat die zich dan aangevallen voelt. Maar ik voel me niet aangevallen, want dat is wie ik ben. Ik ben een sterke man. Dat komt niet van het voetbal, maar wel van mijn achtergrond."

Soms worden wij voetballers een beetje soft. Als ik luister naar spelers van vroeger en nu, kan een trainer niet zeggen wat hij wil tegen een speler omdat die zich dan aangevallen voelt. Maar ik voel me niet aangevallen, want dat is wie ik ben Romelu Lukaku

Lukaku onderstreept dat hij het goed kan vinden met Mourinho. "Mijn relatie met hem is 'cool'. Hij maakt mij en de spelers aan het lachen. Hij is echt een familieman. Hij vecht voor zijn spelers, maar hij is echt. Als je niet gelukkig bent, moet je niet je emoties gaan 'faken'. Mensen moeten dat appreciëren. Er zijn dan toch mensen in deze wereld die zoals hem oprecht zijn. De meeste trainers in de competitie proberen een weg te zoeken om gelukkig over te komen, terwijl ze dat niet zijn. Je moet respecteren dat hij zijn eigen persoonlijkheid wil behouden en de confrontatie niet uit de weg gaat. Hij wil ons hier echt verbeteren. Hij is een gewone man, hij is 'cool' met iedereen."

De tips van Henry, Drogba en Anelka: "Het beste wat me is overkomen"

'Big Rom' luistert niet alleen naar zijn trainer. Hij vraagt ook meermaals raad bij zijn jeugdidolen Didier Drogba, Thierry Henry en Nicolas Anelka. Lukaku had zelfs 30 wedstrijden minder nodig dan zijn voormalige ploegmakker Drogba om aan 104 treffers in de Premier League te komen. "Maar hij heeft vier titels in de Premier League en ik geen enkele", pikte Lukaku meteen in. Hij gaat dan ook nog steeds in de leer bij de Ivoriaanse spits. "We praten elke dag. Hij maakt deel uit van het prcoes, al van toen ik toekwam in de Premier League. Ook al zitten we al jaren niet meer in dezelfde kleedkamer, is hij toch nog een deel van het proces."

Didier Drogba was zelfs in Rusland aanwezig, daar waar de Rode Duivels de bronzen medaille in de wacht sleepten. "Op het WK was hij meestal in het hotel. Kan je het je inbeelden in het hotel van het WK? Ik had Thierry (Henry, toen nog de T3 van de Rode Duivels red.) daar en Didier hier naast me. Ik moest hier zitten en alles in me opnemen. 'Je hebt dit en dat verkeerd gedaan, maar dat deed je goed...' Ze weten dat ik het accepteer, want ik wel echt dezelfde carrière als hen. Ze kunnen zo hard zijn als ze willen, maar ik aanvaard het, want ik wil exact hetzelfde."

Nicolas Anelka is nog zo'n voorbeeld voor Romelu Lukaku. "Soms zie ik Nico ook. Die drie zijn de gasten die mijn alles waren toen ik opgroeide. Ik neem alle ervaringen die ze met me delen in me op. Zelfs als ze proberen om me te wijzen op de negatieve punten, is dat geen probleem. Die mannen hebben wat ik wil en ze vertellen me telkens weer: 'Je bent gevaarlijk, want je bent sterker dan wij waren.' Ik discussieer met Henry ook constant over snelheid. Geschoold worden door Thierry, Didier en Nico, is het beste dat me is overkomen."

"Wil mijn hele leven investeren in voetbal"

Op zijn 25ste staat de teller van de spits van Manchester United ondertussen op 104 treffers in de Premier League. Toch wil Lukaku niet op zijn lauweren rusten. "Ik probeer om zo veel mogelijk wedstrijden te bekijken van vorig seizoen. De fouten die ik gemaakt heb en de punten waarop ik kan verbeteren", vertelt de leergierige Belg. "De reden waarom ik meer en meer doelpunten maak, seizoen na seizoen, is omdat ik mijn fouten uit het verleden en mijn sterke punten ken. Ik werk aan mijn sterke punten. De details wil ik verbeteren en constant krijgen. Hoe lang speel je voetbal, vijftien jaar? Ik wil de volle 100 procent van mijn leven investeren in het spel. Zodat ik geen spijt heb als het allemaal voorbij is."