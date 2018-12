Het zware jaar van Steven Defour: "Die week op een veldbedje naast pa is één van de mooiste ooit” Kristof Terreur in Engeland

29 december 2018

08u21

Bron: @HLNinEngeland 0 Premier League Er zit een held in zijn hart. En sinds kort kijkt er ook één mee vanop zijn schouder. 2018 was niet het jaar van Steven Defour (30): knagende knieblessure, WK gemist, maar ook het verlies van vader Jacques (69). “Die week op een veldbedje in het hospitaal, naast pa, is één van de mooiste die ik ooit heb gehad.”

Ik mis dat berichtje op vrijdag, de dag voor de wedstrijd. ‘Speelde?’ Een heel stom bericht. Was het antwoord ‘ja’, dan stuurde hij: ‘Oké, doe je best.’ En als het een ‘neen’ was: ‘Oké, als je invalt, doe je best.’

Na de match belde papa altijd. Ik ga niet zeggen dat ik dat toen irritant vond, maar ‘t kwam niet altijd uit. Wanneer de wedstrijd afgefloten was, begon hij een minuut erna te bellen. En als ik dan niet meteen opnam, wel vijf tot tien keer. En telkens moest ik hem dan zeggen: ‘Nu niet, papa, ik moet me nog omkleden, ik heb nog recuperatie.’ ‘Ah ja’, zei hij dan. Elke week weer diezelfde conversatie. En nu mis ik dat, snap je? ‘Op tv spraken ze positief over jou. ‘t Was goed he.’ Of nog: ‘Ge hebt u best gedaan, maar zij waren veel beter.’ (slikt) De laatste jaren was pa veel milder geworden. ‘Als de trainer content is, ben ik ook content’, zei hij dan. (lachje)

