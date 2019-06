Het WhatsApp-berichtje waarmee Eden Hazard afscheid nam van zijn maats bij Chelsea YP

19 juni 2019

07u22

Eden Hazard (28) werd afgelopen donderdag voorgesteld bij Real Madrid. Zo heeft de aanvoerder van de Rode Duivels na zeven seizoenen Chelsea eindelijk zijn droomtransfer beet en ook op Stamford Bridge begint het zo stilaan te dagen dat ze hun smaakmaker kwijt zijn. Dat blijkt althans uit het verhaal dat flankverdediger Emerson Palmieri deed bij ESPN Brazil. “Het laatste berichtje in onze WhatsApp-groep was er eentje van Eden Hazard, waarna hij de groep meteen verliet. Het is raar. ‘Bedankt, ik hou van jullie mannen’, schreef hij. Sindsdien was er geen beweging meer in de groep en dacht ik: ‘Verdorie, nu is hij écht weg’”, aldus de Braziliaan.

