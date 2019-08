Het weekend van de ex-Genkspelers: Leandro Trossard verovert eerste harten bij Brighton Kristof Terreur in Engeland

19 augustus 2019

15u27 0 Premier league De eerste landgenoot die bij zijn debuut in de Premier League meteen scoort, is hij niet. Toch kwam Leandro Trossard (24) zaterdag aardig binnen. Hij veroverde meteen harten. Coach Graham Potter: “Hij heeft alles om de slagen.”

Het was het weekend van de ex-Genkspelers. Thibaut Courtois uitblinker bij Real Madrid. Kevin De Bruyne ‘unplayable’ bij Manchester City. Wilfred Ndidi anti-held en held op Stamford Bridge voor Leicester. Leandro Trossard de blikvanger bij zijn binnenkomer bij Brighton Hove & Albion, degradatiekandidaat in de Premier League.

Een entree met uitstel. Brighton-coach Graham Potter liet zijn aanwinst van 20 miljoen euro op de openingsspeeldag bij Watford nog 90 minuten op de bank, maar in de thuismatch tegen West Ham liet hij hem eindelijk los. Een keuze voor ervaring toen, maar daar liet Potter al merken dat Trossard dicht bij de basisploeg stond. De flankspeler bedankte voor het vertrouwen.

Trossard zag de VAR zijn eerste in de Premier League terecht afkeuren wegens voorafgaand buitenspel, maar met een rake knal na rust zette hij dat even recht. Punten gescoord bij coach, ploegmaats en aanhang.

Shane Duffy noemt hem simpelweg briljant. “Technisch een kraan. Heel anders dan de spelers die we in onze kern hebben. Hij is klein en tenger, maar zo moeilijk van de bal te zetten. Hopelijk past hij zich goed aan. De ploegmaats kijken erg naar hem uit. Wij verwachten veel. Hij kan het verschil maken.”

Zaterdag deed hij dat dus voor het eerst. ”Hij was goed in het samenspel”, zei coach Potter. “Het was zijn debuut, maar hij deed wat we van hem gevraagd hadden. Opduiken in de box en eigenlijk maakte hij er twee. Het was een goede, solide eerste match voor hem. Hij zal nog beter worden.”

“Hij is geen typische buitenspeler, maar speelt goed tussen de lijnen. Je zag zijn kwaliteiten. Hij neemt goeie beslissingen rond de zestien. We gaan er alles aan doen om hem te laten slagen. Alle kwaliteiten zijn er.”

Vooral in balbezit moet hij voor zijn trainer een troef worden. “Jammer dat we die winner niet konden maken, maar ik heb van mijn eerste weken hier genoten”, zei Trossard. “Hopelijk kan ik volgende week in mijn nieuwe huis. Brighton is een toffe stad. Iedereen op de club heeft me goed ontvangen.”

Op het lijstje van Belgen die in hun eerste match in de meest bekeken competitie ter wereld raak troffen, staat nog een ex-speler van Racing Genk. In 2012 trapte ene Christian Benteke zich bij Aston Villa al na achttien minuten op het scorebord - doelpunt tegen Swansea. De start van zijn meest efficiënte seizoen in de Premier League tot nu toe. Cijfers die hij nooit meer zou evenaren.

Thomas Vermaelen was beslissend in zijn eerste match voor Arsenal, bij Everton in 2009. Luc Nilis veroverde bij zijn debuut in 2000 meteen harten, maar zijn carrière eindigde enkele weken later abrupt.