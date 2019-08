Exclusief voor abonnees Het trieste lot van Batshuayi bij Chelsea: vechten voor... plekje op de bank Kristof Terreur

05 augustus 2019

06u55

Bron: @HLNinEngeland 0 Premier League Het nummer 23 is aan hem toegekend en te koop in de clubshop, maar een week voor de Premier League-start mag Michy Batshuayi (25) zich zorgen maken: eerste keus lijkt hij niet te worden. Frank Lampard weerde hem uit de selectie voor de laatste oefenmatch. Batsman onder druk bij Chelsea, volume IX.

Eenentwintig spelers op het vliegtuig, eenentwintig spelers op het wedstrijdblad voor de oefenmatch bij Borussia Mönchengladbach, de generale repetitie van Chelsea voor het seizoen 2019-20. Noch op de vlucht, noch in de selectie was er een plek voorzien voor Michy Batshuayi. Achtergebleven in Londen, Cobham, samen met onder andere Danny Drinkwater en Tieumoué Bakayoko - spelers op de wip. Hij stond evenmin op het blessurebulletin van de club. Hij sukkelde niet met overlast, zo bevestigden bronnen binnen de club.

