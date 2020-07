Het record van Henry moet eraan: De Bruyne heeft nog twee assists nodig, David Silva schittert tegen Newcastle Kristof Terreur in Engeland

08 juli 2020

20u55 0 Manchester City MCI MCI 5 einde 0 NEW NEW Newcastle United Premier League Een assist dichter bij Thierry Henry. Kevin De Bruyne (29) dreef de stats nog wat in de forfaitscore tegen Newcastle (5-0). De hoofdrollen waren voor zijn collega-middenvelders, Riyad Mahrez en David Silva. De afscheidnemende aanvoerder kan het nog altijd: een doelpunt en twee assists.

Een Belg lost straks een Belg af. Kevin De Bruyne volgt Eden Hazard op als assistkoning in de Premier League. De teller staat op 18. Er moeten er straks nog drie bij wil hij Thierry Henry voorgoed uit de recordtabellen van de Premier League vegen. Het is een doel.

”Pas maar op, Thierry, ik kom achter je aan.” De Bruyne zei het hem in september plagend op de ‘testimonial’ van Vincent Kompany in Manchester. With a tongue-in-cheek. Een knipoog. Henry prikte meteen terug. Mekaar wat uitdagen, mekaar wat plagen zoals ze dat ook bij de Rode Duivels deden. De speler en de assistent die goed in de groep lag. “Als hij mijn record van 20 assists wil, dan zal hij ook 24 keer moeten scoren”, vertelde Henry onlangs. “Dat heb ik Kevin ook gezegd.” Er ligt werk op de plank.

Het assistrecord van Henry, legende bij Arsenal, staat al meer dan 17 jaar op de tabellen - sinds 2003. Fabregas (18 in 2015), Özil (19 in 2016) en De Bruyne (18 in 2017) zijn al in de buurt gekomen, maar alle drie strandden ze in de laatste rechte lijn. Ook dit seizoen sprintte De Bruyne weg als Usain Bolt: toen hij Henry erover aansprak, had hij vijf assists na vier matchen. Tempo dat hij niet aan kon houden. De Bruyne is de eerste speler in de Premier League die in twee seizoenen 18 assists of meer laat noteren. Op dit moment heeft hij rechtstreeks een voet in 29 goals – 11 goals en 18 assists.

Het mooiste doelpunt tegen Newcastle kwam van David Silva. Heerlijke vrijschop. De Spanjaard, 34, wil graag afscheid nemen met de Champions Leaguetrofee. Bij City zullen ze hem missen. Hij gooide er nog twee assists bovenop. Gabriel Jesus, Mahrez, Sterling en Fernandez (og) zorgen voor de andere goals. Ederson raakte meer ballen met de voeten dan met de handen. Zo groot was het overwicht van City.

Ook nog meegeven: jeugdproduct Tommy Doyle (18) debuteerde in de Premier League voor City. Die andere jeugdspeler, Phil Foden (20), toonde zich weer. Volgend seizoen schuift de creatieve middenvelder een rang op in de pikorde. Pep Guardiola voorspelt hem een grote toekomst.



