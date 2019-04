Het record dat Liverpool en Man City absoluut niet op hun naam willen JH

29 april 2019

11u38

Bron: Eigen berichtgeving 0 Voetbal In Engeland strijden Manchester City en Liverpool om de titel. Met nog twee matchen voor de boeg hebben ze respectievelijk 92 en 91 punten, één van beide teams zal dus al zeker een record op zijn naam zetten: dat van het meest aantal punten zónder kampioen te worden.

In 2012 werd Manchester United tweede in de Premier League met evenveel punten als toenmalig kampioen Man City, namelijk 89. Daarmee braken ‘The Red Devils’ het record van meest aantal punten zónder landskampioen te worden. Doordat City gisteren met 0-1 won op het veld van Burnley en Liverpool vorige vrijdag met 5-0 won van rode lantaarn Huddersfield, is het record dus sowieso al gebroken. De vraag is alleen wie het twijfelachtige record op zijn naam schrijft, want wie dat doet, zal dus naast de Premier League-titel grijpen. In Liverpool weten ze trouwens hoe dat voelt: in 2009 braken ze het record al eens, toen ze met 86 punten tweede werden op vier punten van Man United.

Het record van kampioen worden met het meest aantal punten kan alvast niet meer gebroken worden: vorig jaar behaalde Man City nog 100 punten, dit jaar kunnen ‘The Sky Blues’ maximaal op 98 stranden.