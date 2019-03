Het onbekende Belgische talent bij Man United: een kennismaking met Largie Ramazani Kristof Terreur in Engeland

08 maart 2019

Garanties dat hij er gaat maken heeft het niet. Toch zit er bij Manchester United nog een jonge Belg in de wachtkamer: Largie Ramazani. De dribbelaar (18) debuteerde vorige maand bij de U23 en mocht onder Jose Mourinho al een keer met de grote jongens mee trainen. Onder de vleugels van Paul Pogba en Romelu Lukaku.

Zo ver als zijn leeftijdsgenoten staat hij nog niet. Mason Greenwood (17) debuteerde in Parijs voor Man United en met James Garner (17) zat nog een speler uit zijn klas van 2001 op de bank. Van die generatie maakt ook een Belg deel uit: Largie Ramazani, een kwieke tweevoetige flankspeler, geboren in Brussel in een gezin met roots in Burundi, en afkomstig uit Lebbeke. De dribbelaar met laag zwaartepunt debuteerde einde vorige maand voor de u23 van Man United. Hij profiteerde van het doorschuiven van enkele talenten naar de A-kern onder Ole Gunnar Solskjaer en kreeg meteen lof van U23-coach Ricky Sbragia: “Largie was fantastisch. Hij zal nog meer kansen krijgen.” Bij United zien ze potentieel in Ramazani. De komende twee jaar worden cruciaal voor zijn ontwikkeling.

De jeugdinternational ruilde de jeugd van Anderlecht op zijn twaalfde in voor een Engels avontuur. In Londen gingen ze op zoek naar een club. Fulham haakte in laatste instantie af. Bij Chelsea mocht hij bij de U13 eens opdraven als tester – zonder geluk. Uiteindelijk kwam hij in de jeugd van Charlton terecht, club van Duchâtelet. Daar speelde hij zich bij de U16 in de kijker van Man United. Na een jaar als ‘scholar’ ondertekende hij er een jaar geleden zijn eerste profcontract. Een droom die uitkwam, want in Londen heeft zijn familie bij momenten zwarte sneeuw gezien - jagend op die carriere. Die moeilijke periode heeft hem mentaal gesterkt. In het Mourinhotijdperk trainde hij een keer met de eerste ploeg mee. Die dag hielpen Marouane Fellaini, Paul Pogba en Romelu Lukaku hem zijn weg te zoeken. Een topdag voor de tiener.

United heeft het vorige decennium wel meer Belgen in zijn jeugdrangen gehad. Met wisselend succes. Antwerpenaar Ritchie de Laet speelde een handvol wedstrijden in de A-ploeg, onder meer naast Cristiano Ronaldo, en kende nadien een degelijke loopbaan met de titelmedaille bij Leicester als een van zijn hoogtepunten. Adnan Januzaj schitterde in zijn eerste maanden bij de grote jongens, maar was nadien niet meer welkom. Ondertussen voetbalt hij in Spanje bij Real Sociedad.

Andreas Pereira heeft zich na enkele uitleenbeurten eindelijk kunnen opwerken. De Braziliaanse Belg krijgt onder Solskjaer zijn kansen - tegen PSG stond hij aan de aftrap. Limburger Marnick Vermijl mocht ooit een keer opdraven in de League Cup en belandde nadien in The Championship, de Engelse tweede klasse. Ondertussen komt hij uit voor MVV, in de Nederlandse eerste divisie. Indy Boonen verruilde de jeugd van United de voorbije zomer voor Oostende - hij was in de jeugd van United onder meer ploeggenoot van Marcus Rashford. Ook Charni Ekangamene, Ilias Sebtaoui en Floribert Ngalula schopten het nooit tot bij de grote jongens.

Ramazani’s oudere broer Diamant speelt momenteel bij Lokeren.