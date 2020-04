Het hart op de juiste plaats: Premier League-vedetten lanceren opmerkelijk initiatief om zorg te steunen MDRW

08 april 2020

22u44 0 Premier League Een mooi gebaar. Via een statement op Twitter hebben een grote groep spelers uit de Engelse Premier League laten weten dat zij geld doneren aan het zorgpersoneel in Engeland. Ook heel wat Rode Duivels steunen deze actie. Concreet zou het nu al gaan om 4,5 miljoen euro.

De spelers van de twintig Engelse clubs staken de hoofden samen om de zorgverleners een hart onder de riem te steken. Die krijgt het momenteel namelijk hard te verduren door de coronacrisis. “We wilden een bijdrage leveren aan degene die dat het hardst nodig hebben: zij die mensenlevens redden. Dan kom je snel terecht bij de mensen van de NHS (de ‘National Health Service’, nvdr.) en de andere zorginstellingen”, staat te lezen in het statement. De laatste weken kwam er veel kritiek aan het adres van de spelers, omdat ze weigerden een deel van hun loon af te staan. “Dit is een kritieke periode voor het land, en we willen onze steen dan ook bijdragen.”

Jordan Henderson en Harry Maguire zetten hun schouders onder dit initiatief. Sindsdien volgden tientallen topspelers: van Marcus Rashford tot Harry Kane. Ook heel wat Rode Duivels springen op de kar. Zo scharen Toby Alderweireld, Kevin De Bruyne en Jan Vertonghen zich achter deze actie. “Na langdurige gesprekken met een héél grote groep spelers van alle twintig Premier League-clubs zijn we ons eigen initiatief begonnen: #PlayersTogether. Met dit vrijwillige initiatief willen we echt een verschil maken.”