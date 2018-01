Het haar van hattrickheld Agüero of toch De Bruyne? Commissie kent openingsdoelpunt tegen Newcastle uiteindelijk toe aan Argentijn Kristof Terreur in Engeland

20 januari 2018

20u24

Bron: HLNinEngeland 1 Premier League Sergio Agüero stak zijn hand in de lucht. Hij claimde het doelpunt. Een streling van het haar volstond in zijn ogen voor de openingsgoal tegen Newcastle en de reviewcommissie van de Premier League dacht er hetzelfde over. De cross van Kevin De Bruyne was perfect, maar het werd niet zijn zevende goal van het seizoen, wel zijn tiende assist. De eerste speler die de kaap rondt deze jaargang. Agüero vervolledigde zijn elfde hattrick.

Zelfs na tientallen herhalingen raakten experten er maar moeilijk uit. Streelde Sergio Agüero de gemeten voorzet van Kevin De Bruyne of verdween de bal rechtstreeks in doel? Een om over te debatteren dacht ook de reviewcommissie van de Premier League. Onder voorbehoud kreeg de Argentijn het doelpunt achter zijn naam. Pas diep in de tweede helft, na het bestuderen van de beelden, werd dat oordeel bevestigd. Omdat Agüero een beweging met het hoofd richting bal maakte en de kuif even van richting veranderde wellicht. Spitsen eisen zulke doelpunten op. Voor De Bruyne zelf maakt het weinig uit. Hij geniet meer van een assist dan van een doelpunt. 't Werd dus zijn tiende van het seizoen. De eerste speler in de dubbele cijfers in de Premier League.

Na de eerste nederlaag van het seizoen tegen Liverpool vorige week knoopte Man City weer aan met de zege. De autoritaire leider in de Premier League domineerde van start tot finish tegen een Newcastle dat de bus parkeerde. De balbezitcijfers lagen constant boven de 80 procent - zo weinig ballen raakten de bezoekers. Enkel grote kansen bleven lang uit. Sergio Agüero scoorde op het uur de 2-0 vanop de stip na een buitelpartij van Sterling. Uit het niets maakte Murphy op de counter de 2-1. Raakten 'The Magpies' toch eens aan de overkant: het begon toen De Bruyne een losse bal niet op kon pikken. Plots was het niet meer saai. Darlow duwde een poging van Sterling knap op de paal. Ederson loste een bal en bracht zichzelf in de problemen. Diamé trapte recht op hem. De Bruyne - 't was zeker niet zijn beste match - besloot in het slot nog net naast. Agüero besliste uiteindelijk de match met zijn derde van de avond, maar alle credits voor Leroy Sané. Hij leek zich vast te lopen en te verslikken in zijn eigen dribbel, maar draaide uiteindelijk toch slim tussen zijn bewakers uit.

Akkoord over nieuw contract

Een nieuw contract voor Otamendi op woensdag, Fernandinho gisteren. De volgende die op de website van Man City naast technisch directeur Txiki Begiristain prijkt met een pen in de hand, is Kevin De Bruyne. City hoopt zijn nieuwe deal zo snel mogelijk openbaar te maken. De Bruyne (26) bereikte voor de jaarwisseling al een principeakkoord over een nieuw contract voor zes jaar. Met een gegarandeerd brutoweekloon van 300.000 euro, inclusief tekengeld en portretrechten, wordt hij een van de topverdieners bij City. Met bonussen voor Champions Leaguewinst, Premier League, bekers en andere individuele trofeeën kan die som nog oplopen tot in de buurt van 400.000 euro per week.