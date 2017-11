Het geheim achter de verwoestende linkervoet van Kevin De Bruyne Kristof Terreur in Engeland

09u20

Bron: HLNinEngeland 0 REUTERS Premier League Drie vingers stak hij vorig weekend de lucht in toen we opmerkten dat hij alweer met zijn 'mindere' linker had gescoord. "Al mijn Premier Leaguegoals dit seizoen", voegde hij er lachend aan toe. Van nature is Kevin De Bruyne (26) een rechtspoot, maar met zijn linkse voet kan hij minstens even verwoestend uithalen. Zijn geheim? Dat ligt in de tuin van de buren.

Verdedigers van de tegenstanders weten niet meer welke voet van De Bruyne ze best afdekken als hij in de buurt van de zestien komt: zijn linker of zijn rechter? Ook David Wagner, de trainer van Huddersfield, geeft zijn spelers vandaag wellicht dezelfde instructie mee. Iets als: 'doe ermee wat je wil, maar laat hem vooral niet trappen'. Tegen Chelsea fusilleerde hij eind september Thibaut Courtois met een harde uithaal met zijn linker. Met Petr Cech (Arsenal) en Kasper Schmeichel (Leicester) deed hij de voorbije weken hetzelfde. Met zijn beter ontwikkelde rechter sloeg hij voorlopig enkel toe in de Champions League.

.@DeBruyneKev​, meer dan ooit dé man bij Manchester City​! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/m1ddFMiz8W Play Sports(@ playsports) link

In Engeland wordt er bewonderend gekeken naar de tweevoetigheid van De Bruyne, maar het geheim erachter heeft het grote publiek nog niet bereikt. Dat ligt immers in de tuin van de familie Marchand, de toenmalige buren in Drongen. Als jonge gast deed De Bruyne niets liever dan voetballen met zijn vrienden. Zo vaak hij kon. In de tuin van de Marchands mochten de jongetjes enkel met een plastic bal spelen. Omwille van de bloemen en planten. Maar Kevin wilde per sé leer. "Oké", zei Rubens vader, "maar dan enkel met de linkervoet". Zo werd Kevin De Bruyne perfect tweevoetig. Oefening baart kunst.

Een wedstrijd van @ManCity​ zonder @DeBruyneKev​ in de hoofdrol, dat moet nog komen! 😲💥 pic.twitter.com/wiLN5YC5Gd Play Sports(@ playsports) link

De Bruyne bevestigde het verhaal later in zijn biografie 'Keep it Simple'. "Het bezwaar van mijn buurman had wel één enorm voordeel: ik kon mijn linker oefenen. Ik was oorspronkelijk rechtsvoetig, maar het werd snel duidelijk dat ik met beide voeten goed overweg kon. Nu schrijf ik met links, maar doe ik verder bijna alles, zoals een bal werpen, met mijn rechterhand. Hoe het komt, weet ik niet, maar golfen doe ik dan weer met een linkse slag."

EPA

REUTERS

AFP

Photo News