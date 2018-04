Het einde van Arsènal, portret van een legende Kristof Terreur in Engeland

20 april 2018

12u07

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League Het moderne Arsenal draagt zijn signatuur: Arsènal, met accent grave. Naar de architect van de grootmacht rond de eeuwwisseling, naar de medeverantwoordelijke van de 'fall from grace'. Portret van Arsène Wenger, een trainer met principes, een nijdig kantje en veel liefde voor het vak. Na 22 jaar laat hij zijn levenswerk over. Het einde van Arsènal.

De revolutionaire bouwheer

'Arsène Who?', kopt 'The Evening Standard' wanneer Arsenal in 1996 een onbekende Franse trainer aanstelt. Na 22 jaar trouwe dienst zal niemand hem ooit nog vergeten, ondanks de magere jaren en de #WengerOut campagnes. Arsenal is zijn levenswerk. Een club geherstructureerd naar zijn hand, met een filosofie die overal ontzag oproept. Hij verfijnde en moderniseerde het Engelse voetbal met revolutionaire methodes die velen eerst de wenkbrauwen deden fronsen. Hij bande de traditionele braspartijen. De eet- en drinkcultuur veranderde: weg de snoepjes, het bier en de vetlapperij. Sol Campbell leerde hij hoe hij een lepeltje moest vasthouden om de suiker in zijn koffie best te doen oplossen. Hilarisch is ook de anekdote dat Wenger naar de eetzaal sloop en de obers beval flessen water te brengen. "Eén voor één betastte hij de flessen", zegt een ex-staflid. "Om te voelen of ze niet te koud waren. Koud water vertraagt immers de vertering." Ook het ultramoderne complex ontwierp hij mee. Met een speciale lichtinval, omdat hij ooit in een studie had gelezen dat diffuus licht een goede invloed heeft op de stressreducerende hormonen. Toch draaiden niet al zijn bouwplannen uit zoals verwacht. De beslissing om het nieuwe stadion in 2004 zelf te financieren zette een rem op de groei en de voorzichtige financiële aanpak van de master in economie frustreerde bij het uitblijven van succes.

