Het einde van Arsènal: fans, spelers, de club: iedereen wil af van Wenger Kristof Terreur in Engeland

08 maart 2018

09u40

Bron: @HLNinEngeland 0 Premier League Zijn club glijdt af, maar er schuilt voorlopig geen Serge Gainsbourg in Arsène Wenger. Geen 'je suis venu te dire que je m'en vais', geen adieu. Terwijl Arsenal kreunt om een revolutie, zou zijn manager onder vuur er graag nog een jaar bij doen. Het einde van een legende nadert echter.

Op dinsdag 27 februari, twee dagen na het vernederende verlies in de finale van de Carabao Cup tegen Man City, belegde Arsenal-ancien Per Mertesacker een meeting met de rest van de spelersgroep. Een moment van bezinning eerder dan een stemming over zijn trainer. Een van de ervaren spelers nam het woord. Hij begon aan zijn speech, maar maakte die nooit af. Terwijl hij reflecteerde over hoe een talentvolle spelersgroep was afgegleden tot een bende chokers, werd het hem allemaal eventjes te veel.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN