Het einde is in zicht: Kevin De Bruyne is klaar voor het kerstvoetbal Kristof Terreur

13 december 2018

07u08

Bron: HLN in Engeland 0 Premier League De laatste stap is gezet, het einde in zicht. Hoffenheim, laatste galop in de Champions League, kwam gisteren nog te vroeg voor Kevin De Bruyne (27), maar de Rode Duivel traint na zes weken blessureleed weer met de groep. ‘King Kev’ is klaar voor het kerstvoetbal.

Pep Guardiola kan hem gebruiken. Er komt een drukke periode aan met zes matchen in achttien dagen. En naar eigen zeggen had hij gisteren voor de laatste Champions Leaguematch tegen Hoffenheim slechts vijftien volwaardige profs ter beschikking - Vincent Kompany zat op de bank. Fernandinho out met een klein kwaaltje, David Silva aan de zijlijn met hamstringproblemen, Sergio Agüero die na overlast bewust gespaard wordt. In dat rijtje geblesseerden stond voor de laatste keer de naam van Kevin De Bruyne.

Vanaf vandaag wordt hij geschrapt. De Bruyne trainde dinsdag voorzichtig met de groep mee. Druk zullen ze hem niet opleggen. Hem pushen om te spelen evenmin. Toch, zo viel gisteren in het Ethihadstadion te horen, neemt Guardiola hem liever vandaag dan morgen op in zijn kern. “We bekijken het dag per dag”, vertelde Guardiola enkele dagen geleden. “Als de speler zich goed voelt, zal hij met de groep trainen.”

Die stap heeft De Bruyne intussen gezet. Een week geleden postte hij op zijn Instagram een foto van zijn gepersonaliseerde Nikes in samenwerking met EA Sports, ontwikkelaar van de FIFA-videospelletjes en een van zijn persoonlijke sponsors. Hashtag #awakenthephantom. Zoveel als: laat de geest uit de fles. Familiaal geluk en de geboorte van tweede zoontje Rome hebben de wachttijd verzacht.

Deadlines niet gehaald

Toch, na meer dan honderd dagen in de lappenmand, eerst 65 met de rechterknie, vervolgens 40 met de linkerknie, staat De Bruyne te popelen om opnieuw te kunnen voetballen. Chelsea en Hoffenheim waren de eerste doelen van de dokters, maar die deadlines werden niet gehaald. Geen enkel risico. Uiteindelijk stond hij de volle zes weken aan de kant, maar de comeback staat in de steigers. Tegen Everton zaterdag als invaller? Leicester in de League Cup dinsdag? Of toch wachten op Crystal Palace over tien dagen? Guardiola prikt in samenspraak met de speler de datum. “Soon”, zei hij. “Binnenkort.”

Kompany

Manchester City heeft zijn passmeester, gezien zijn positie in de rangschikking en de vele goals, amper gemist, maar het elftal kan een extra kwaliteitsinjectie gebruiken. Guardiola vorig weekend: “De toegenomen concurrentie zal het beste in Kevin naar boven halen. Hem er weer bij hebben in deze drukke periode met zo veel matchen, is zo belangrijk.”

Uitblinker Leroy Sane trapte Man City gisteravond met een dubbel voorbij Hoffenheim - een kansenfestival. Kompany kreeg 8 minuten.