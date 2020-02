Het duo dat De Bruyne aftroeft: Alexander-Arnold en Robertson steeds belangrijker voor Liverpool AV

25 februari 2020

17u55 0 Premier League Vergeet het cliché dat alleen maar de spits en doelman cruciaal zijn. Bij Liverpool strijken de twee backs minstens evenveel eer op. En zeggen dat ze samen slechts acht miljoen euro gekost hebben.

Sinds 2018 strooien Alexander-Arnold en Robertson met assists voor hun teamgenoten bij Liverpool. Lange runs, ballen in de rug van de verdediging droppen of Barcelona uitschakelen in de Champions League via een snelle corner. Allemaal het werk van de Engelsman en de Schot.

De Bruyne afgetroefd

Vooral in eigen land zijn de twee van goudwaarde voor Jürgen Klopp. Sinds 2018 heeft niemand in de Premier League meer assists gegeven dan het tweetal. Alexander-Arnold leidt de rangschikking met 24 beslissende passes in totaal, Robertson heeft dan weer achttien stuks. De twee backs staan boven Kevin De Bruyne, al komt dat wel omdat onze landgenoot vorig seizoen langdurig geblesseerd was en slechts twee assists gaf.

2 assists for @LFC's Trent Alexander-Arnold & 1 for Andy Robertson tonight



Most @premierleague assists since start of last season

2️⃣4️⃣ T ALEXANDER-ARNOLD

1️⃣8️⃣ A ROBERTSON

1️⃣8️⃣ K De Bruyne

1️⃣7️⃣ R Fraser pic.twitter.com/fMFhpGjPBW Sky Sports Statto(@ SkySportsStatto) link

Het straffe spel en hun al even indrukwekkende cijfers zijn ook de Engelse analisten niet ontgaan. “In het beste team van Europa is de rechtsback uit West-Derby, een buitenwijk in Liverpool, de spelmaker”, loofde clublegende Jamie Carragher het jeugdproduct. “Alexander-Arnold dicteert het spel vanaf de backpositie. Het is alsof je Kevin De Bruyne op rechtsback hebt.”

Ook Robertson kreeg al aardig wat lof. Analist Gary Neville zag het eerst niet in de 25-jarige Schot, maar moest zijn mening herzien. “Robertson is een uitstekende linksachter geworden en wat hij momenteel verwezenlijkt bij Liverpool, heeft me verrast”, poneerde hij vorig seizoen.

In de Champions League is het duo beduidend minder productief. Dit seizoen gaf Robertson op het kampioenenbal nog geen enkele assist en ook vorig seizoen was de balans mager met slechts twee beslissende passes in twaalf wedstrijden. Ook Alexander-Arnold kan in de eigen competitie betere cijfers voorleggen, maar was vorig seizoen wel belangrijk in Europa: hij gaf vier assists in elf wedstrijden, waarvan twee in de terugmatch van de halve finale tegen Barcelona. Hierdoor gingen The Reds naar de finale en wonnen ze uiteindelijk ook het tornooi. Dit seizoen komt hij voorlopig aan één assist.

Slechts acht miljoen betaald

Voor die fenomenale cijfers kon Liverpool de twee goudhaantjes spotgoedkoop binnenhalen. Terwijl andere clubs tientallen miljoen neertelden in hun zoektocht naar goeie vleugelverdedigers, betaalde Liverpool amper acht miljoen voor het duo. Alexander-Arnold doorliep alle jeugdreeksen van The Reds en debuteerde in 2016 in het eerste elftal. Robertson werd in 2017 dan weer voor slechts acht miljoen euro weggehaald bij het toen net gedegradeerde Hull City. Ondanks dat ze weinig kostten, zijn de cijfers van de twee full-backs indrukwekkend en daar kunnen de fans én Jürgen Klopp alleen maar blij om zijn.